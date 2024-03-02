ليفربول ضيفا على نوتينغهام فورست بمن حضر.. التشكيلة الأساسية والقنوات الناقلة

يحل فريق ليفربول ضيفا على نادي نوتينغهام فورست اليوم السبت في الساعة 15:00 بتوقيت غرينتش، في إطار مباريات الجولة الـ27 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وسيبدأ البرتغالي نونو إسبيريتو سانتو (50 عاما) المدير الفني لفريق نوتنغهام فورست، بالتشكيلة الأساسية التالية لمواجهة ضيفه "الريدز":

Your Reds to face @LFC ❤️ — Nottingham Forest (@NFFC) March 2, 2024

بينما اختار الألماني يورغن كلوب (56 عاما)، المدير الفني لفريق ليفربول، التشكيلة الأساسية التالية لمواجهة مضيفه نوتينغهام فورست، التي غاب عنها النجم المصري محمد صلاح وعدد آخر من اللاعبين بسبب معاناة كتيبة "الريدز" من الإصابات:

62- كاويمهين كيليهير

2- جو غوميز

4- فيرجيل فان دايك

5- إباهيما كوناتي

7- لويس دياز

10- ماك أليستر

18- كودي جاكبو

19- هارفي إيليوت

26- أندرو روبرتسون

42- بوبي كلارك

84- كونور برادلي.

اختيارات مدربنا يورغن كلوب في مواجهة نوتينجهام فورست بالدوري الإنجليزي الممتاز 📋🟣#نوتينجهام_ليفربولpic.twitter.com/iWHkTZQld1 — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) March 2, 2024

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ستنقل المباراة عبر قنوات مجموعة "beIN SPORTS" القطرية، التي تمتلك حقوق بث مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتم تخصيص قناة "beIN SPORTS HD1" لبث المباراة اليوم السبت.

المصدر: RT