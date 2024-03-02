شاهد.. هدف "كوميدي" لمحمد صلاح في آخر مباراة بين ليفربول ونوتينغهام فورست  

يخوض فريق ليفربول مباراة هامة ضد مضيفه نادي نوتينغهام فورست اليوم السبت، وذلك في إطار منافسات الجولة الـ27 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ونشر نادي ليفربول مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" من المباراة الأخيرة بين الفريقين، التي انتهت بفوز "الريدز" ثلاثة اهداف من دون رد، اختتمها النجم المصري محمد صلاح بهدف "طريف" بعد هفوة من الدفاع وحارس المرمى.

3⃣ goals ➕ 3⃣ points



Last time out against Nottingham Forest... ⏪😍#NFOLIV 🔜 pic.twitter.com/aNsTpmsPy9 — Liverpool FC (@LFC) March 2, 2024

إقرأ المزيد

إقرأ المزيد

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري "البريمير ليغ" برصيد 60 نقطة، محققا 18 فوزا مقابل 6 تعادلات وخسارتين، وسجل 63 هدفا خلال 26 مباراة وتلقت شباكه 25 هدفا.

بينما يشغل نادي نوتينغهام فورست المركز السابع عشر على سلم الترتيب برصيد 24 نقطة.

المصدر: RT