كلوب يصدم متابعي محمد صلاح

أعلن الألماني يورغن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، غياب النجم المصري محمد صلاح، عن مباراته ضد مضيفه نوتنغهام فورست، مساء غد السبت، ضمن الجولة 27 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال كلوب خلال المؤتمر الصحفي عشية مباراة "الريدز" ضد نوتنغهام فورست، مساء غد السبت: "محمد صلاح لن يشارك غدا معنا أمام نوتنغهام فورست، ولكنه قريب من العودة".

وأضاف: "لا أعتقد ان صلاح بعيد عن العودة. من المتوقع أن يعود في أي وقت من الأسبوع المقبل، من الممكن حدوث ذلك، إنه في طريقه للعودة لكنه لم يصل للجاهزية بعد".

أما في ما يخص اللاعبين المصابين الآخرين، كشف كلوب عن أن: "داروين نونيز ودومينيك سوبوسلاي تدربا مع الفريق أمس، عكس واتارو إندو وأندي روبرتسون، ولكن هناك خطة انضموا إليها اليوم".

وعن المباراة، قال المدرب الألماني: "ملعب نوتنغهام مكان رائع للعب كرة القدم لكنه مكان صعب كذلك، يجب أن نعثر على حلول، هذه الفترة حساسة للغاية. فترة مهمة وصعبة لكن سنبقى إيجابيين".

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وعن إمكانية الفوز ببطولات جديدة: "نحن لا نفكر في الرباعية الآن؟، لا نفكر فيها إطلاقا. نحن نركز فقط على المباراة القادمة، يجب علينا العمل لضمان إنهاء هذه الفترة بأكبر عدد ممكن من النقاط".

أتم يورغن كلوب تصريحاته: "نحن متصدرين بفارق نقطة عن السيتي ونقطتين عن أرسنال، لكن هذا لا يعني شيئا، يجب أن نعمل".

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري "البريمير ليغ" برصيد 60 نقطة، محققا 18 فوزا مقابل 6 تعادلات وخسارتين، وسجل 63 هدفا خلال 26 مباراة وتلقت شباكه 25 هدفا.

بينما يشغل نادي نوتينغهام فورست المركز السابع عشر على سلم الترتيب برصيد 24 نقطة.

المصدر: وكالات