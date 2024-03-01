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شاهد.. رد فعل نيمار على هدف الهلال

الرياضة

شاهد.. رد فعل نيمار على هدف الهلال
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احتفل النجم البرزيلي نيمار في مدرجات ملعب "المملكة أرينا"، بفوز ناديه الهلال على ضيفه الاتحاد، في الكلاسيكو الذي جمعهما مساء اليوم الجمعة، ضمن الجولة 22 من دوري "روشن" لكرة القدم.

ورصدت عدسات الكاميرات رونالدو وهو يفقز من مكانه رافعا يديه بعد الفوز الثاني لفريقه في مرمى الاتحاد، الذي سجله مواطنه مالكوم في الدقيقة 59 من زمن اللقاء.

كما ظهر نيمار في مقطع فيديو آخر وهو يحيي زملاءه من المدرجات على أدائهم الرائع وفوزهم في المباراة.

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يذكر أن نيمار شارك مع الهلال في 5 مباريات شملت دوري "روشن" ودوري أبطال آسيا في الموسم الجاري، سجل خلالها هدفا وصنع 3، قبل أن يتعرض لإصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة، خلال مواجهة البرازيل ضد الأوروغواي في أكتوبر الماضي، ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026، وأنهت الموسم الأول لقائد "السيليساو" بقميص نادي الهلال السعودي مبكرا.

المصدر: RT 

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