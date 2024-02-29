أمام أنظار رونالدو.. الحزم يفاجئ النصر في مباراة مجنونة (فيديو)

سقط نادي النصر في فخ التعادل على أرضه وبين جماهيره وتحت أنظار قائده النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، أمام الحزم (4-4) في مباراة مجنونة جمعتهما اليوم الخميس، ضمن الجولة 22 للدوري.

فقد سجل المهاجم البرازيلي أندرسون تاليسكا ثلاثة أهادف لفريق "العالمي" في الدقائق (31، 61، 71) من ضربة جزاء، بينما تكفل زميله المهاجم السنغالي ساديو ماني بالهدف الرابع في الدقيقة الرابعة المحتسبة بديلا للوقت للضائع.

واقتنص المدافع البرازيلي باولو ريكاردو فيريرا هدف التعادل للحزم، في الوقت القاتل في الدقيقة التاسعة المحتسبة بديلا للوقت الضائع أيضا، بينما تكفل بتسجيل الأهداف الثلاثة الأولى كل من زملائه، أحمد علي آل محيميد، وأنطونيو خوسي دي كارفالهو، وفايز سيليماني في الدقائق (53، 66، 84) على الترتيب، على ملعب "الأول بارك" بالعاصمة الرياض.

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الحزم يفاجئ النصر في الأول بارك، هدف التعادل



الحزم 1-1 النصر

pic.twitter.com/KsXYOi8XRz — عمرو (@bt3) February 29, 2024

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واكتفى "النادي" بنقطة يتيمة بعد هذا التعادل المخيب، ليرفع رصيده إلى 53 نقطة، ويحتل المركز الثاني في جدول ترتيب دوري "روشن" السعودي لكرة القدم للمحترفين، مقلصا الفارق إلى 6 نقاط بينه وبين المتصدر نادي الهلال، قبل مباراته أمام الاتحاد غدا الجمعة.

بينما يشغل "نادي الحزم" المركز السابع عشر على سلم الترتيب برصيد 15 نقطة.

المصدر: RT