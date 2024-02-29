شاهد.. رد فعل رونالدو على "تهور" زميله ماني عند تنفيذه ركلة جزاء في وقت قاتل!

احتفل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في مدرجات ملعب "الأول بارك"، بهدف الفوز لفريقه النصر في مرمى ضيفه الحزم، مساء اليوم الخميس، ضمن الجولة 22 من دوري "روشن" لكرة القدم.

وظهر رونالدو في مقطع فيديو وهو يمسك بيديه برأسه بعد أن كاد زميله السنغالي ساديو ماني أن يهدر فرصة اقتناص هدف التقدم الرابع "للعالمي" من ركلة الجزاء، حيث اصطدمت كرته بالعارضة قبل أن تعانق شباك الحزم في الوقت القاتل بالدقيقة الرابعة المحتسبة بدلا للضائع من زمن اللقاء.

فرحة رونالدو بهدف تاليسكا 💛

pic.twitter.com/fhuPGCJBSW — عمرو (@bt3) February 29, 2024

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وتابع رونالدو المباراة من المدرجات بسبب تعرضه لعقوبة الإيقاف لمباراة واحدة، وغرامة مالية بقيمة 30 ألف ريال سعودي، على خلفية احتفاله بفوز "العالمي" على مضيفه الشباب (3-2) ضمن منافسات الجولة الـ21 من دوري "روشن" السعودي للمحترفين، بحركة غير أخلاقية أمام أصحاب الأرض.

المصدر: RT