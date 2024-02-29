 
مباشر

شاهد.. رد فعل رونالدو على "تهور" زميله ماني عند تنفيذه ركلة جزاء في وقت قاتل!

الرياضة

شاهد.. رد فعل رونالدو على
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/x2rf

احتفل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في مدرجات ملعب "الأول بارك"، بهدف الفوز لفريقه النصر في مرمى ضيفه الحزم، مساء اليوم الخميس، ضمن الجولة 22 من دوري "روشن" لكرة القدم.

وظهر رونالدو في مقطع فيديو وهو يمسك بيديه برأسه بعد أن كاد زميله السنغالي ساديو ماني أن يهدر فرصة اقتناص هدف التقدم الرابع "للعالمي" من ركلة الجزاء، حيث اصطدمت كرته بالعارضة قبل أن تعانق شباك الحزم في الوقت القاتل بالدقيقة الرابعة المحتسبة بدلا للضائع من زمن اللقاء.

إقرأ المزيد
الأمير
الأمير "الذهبي" الوليد بن بدر يعلق على عقوبة رونالدو.. ويوجه رسالة "للجنة الانضباط"
إقرأ المزيد
رونالدو يوجه رسالة لمتابعيه بعد معاقبته بسبب حركة
رونالدو يوجه رسالة لمتابعيه بعد معاقبته بسبب حركة "خادشة للحياء"

وتابع رونالدو المباراة من المدرجات بسبب تعرضه لعقوبة الإيقاف لمباراة واحدة، وغرامة مالية بقيمة 30 ألف ريال سعودي، على خلفية احتفاله بفوز "العالمي" على مضيفه الشباب (3-2) ضمن منافسات الجولة الـ21 من دوري "روشن" السعودي للمحترفين، بحركة غير أخلاقية أمام أصحاب الأرض.

المصدر: RT 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا