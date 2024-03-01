الهلال يقلب الطاولة على الاتحاد في "الكلاسيكو" ويضع قدما على منصة التتويج (فيديو)

حول نادي الهلال تأخره بهدف إلى فوز كبير على ضيفه الاتحاد (3-1) في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، في إطار منافسات الجولة 22 من دوري "روشن" السعودي لكرة القدم للمحترفين.

وقد تقدم نادي الاتحاد "النمور" بهدف مبكر سجله لاعبه الفرنسي نغولو كانتي بحلول الدقيقة 12 من زمن الشوط الأول.

ورد أصحاب الأرض "الزعيم" بثلاثة أهداف متتالية، عبر كل من المهاجم السعودي صالح الشهري، والمهاجم البرازيلي مالكوم، والمدافع السعودي سعود عبد الحميد في الدقائق (39، 59، 67) على الترتيب من زمن اللقاء الذي جرى على ملعب "المملكة أرينا"، بالعاصمة الرياض.

شاهد فرحة المعلق فهد العتيبي على هدف الهلال . pic.twitter.com/OQLvAKfwDg — المدرج الذهبي - Almodrj (@AImodrj) March 1, 2024

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وحقق نادي الهلال بذلك انتصاره الخامس عشر على التوالي، ليرفع رصيده إلى 62 نقطة، ويبتعد في صدارة الدوري، بفارق 9 نقاط عن وصيفه النصر.

بينما توقف رصيد نادي اتحاد جدة عند 37 نقطة، وهو يشغل المركز الخامس على سلم الترتيب.

المصدر: RT