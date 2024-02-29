الروسي روبليوف يبلغ نصف نهائي بطولة سوق دبي الحرة للتنس

تأهل اللاعب الروسي أندريه روبليوف إلى الدور قبل النهائي من بطولة سوق دبي الحرة، الدوري العالمي 500 للتنس، بعد انسحاب منافسه الأمريكي سيباستيان كوردا.

وحسم روبليوف نتيجة المجموعة الأولى لصالحه بستة أشواط مقابل أربعة، وكان متقدما في الثانية بأربعة أشواط مقابل ثلاثة، قبل أن يعلن سيباستيان كوردا انسحابه من المباراة، بعد ساعة واحدة و8 دقائق من البداية، اليوم الخميس.

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وضرب أندريه روبليوف (26 عاما) موعدا في الدور قبل النهائي للبطولة البالغ مجموع جوائزها أكثر من ثلاثة ملايين دولار، مع الكازاخستاني ألكسندر بوبليك، المتأهل على حساب التشيكي إيرجي ليغيتشكا، الذي انسحب أيضا بعد خسارته في المجموعة الأولى (4-6) وكان متأخرا في الثانية بشوط مقابل أربعة.

المصدر: RT