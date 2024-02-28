الروسي خاتشانوف يودع بطولة سوق دبي الحرة (فيديو)

خرج اللاعب الروسي كارين خاتشانوف مبكرا من الدور الثاني في بطولة سوق دبي الحرة، الدوري العالمي 500 للتنس، والبالغ مجموع جوائزها أكثر من ثلاثة ملايين دولار.

وجاء خروج خاتشانوف على يد التشيكي إيرجي ليغيتشكا، إثر خسارته أمامه بمجموعة مقابل اثنتين، تفاصيلهما كالتالي: (7-6) و(6-7) و(4-6) في مباراة مثيرة وماراثونية جمعتهما اليوم الأربعاء، واستغرقت ساعتين و57 دقيقة.

Jiri Lehecka batte in rimonta Karen Khachanov annullando ben 5 match point nel 2° set! 🫨pic.twitter.com/kq4QASSPQP — Quindici Zero 🎾 (@quindicizero) February 28, 2024

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وضرب اللاعب التشيكي موعدا في الدور الثالث للبطولة مع الكازاخستاني ألكسندر بوبليك، الذي تغلب بدوره على الهولندي تالون غريكسبور، بمجموعتين متتاليتين وبنتيجة واحدة: (7-6) و(7-6).

المصدر: RT