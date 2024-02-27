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الروسي خاتشانوف يبدأ بنجاح مشواره في بطولة سوق دبي الحرة (فيديو)

الرياضة

الروسي خاتشانوف يبدأ بنجاح مشواره في بطولة سوق دبي الحرة (فيديو)
AP /Kamran Jebreili
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استهل الروسي كارين خاتشانوف مشواره بنجاح في بطولة سوق دبي الحرة، الدوري العالمي 500 للتنس، بفوز سهل على منافسه الفرنسي لوكا فان أش.

وتمكن خاتشانوف من الفوز على منافسه الفرنسي، بمجموعتين من دون رد، بواقع (6-2) و(6-3) في المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء.

وضرب كارين خاتشانوف بذلك موعدا في الدور الثاني للبطولة مع التشيكي إيرجي ليغيتشكا، الذي تغلب بدوره على الهنغاري مارتون فوتشوفيتش، بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة، تفاصيلها كالتالي: (6-4) و(3-6) و(7-5).

يذكر أن اللاعب الروسي، البالغ من العمر 27 عاما، توج بلقب بطولة قطر المفتوحة للتنس، يوم الأحد الماضي، بفوزه على التشيكي جاكوب مينسيك في المباراة النهائية، ليحصد لقبه الأول هذا الموسم، والسادس خلال مسيرته الاحترافية حتى الآن، ويدخل نادي الـ15 الأوائل في التصنيف العالمي للاعبي التنس المحترفين.

المصدر: RT 

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