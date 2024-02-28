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الروسي روبليف يواصل مشواره في بطولة سوق دبي الحرة للتنس (فيديو)

الرياضة

الروسي روبليف يواصل مشواره في بطولة سوق دبي الحرة للتنس (فيديو)
AP / Andrey Rublev
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صعد اللاعب الروسي أندريه روبليف إلى الدور الثالث من بطولة سوق دبي الحرة، الدوري العالمي 500 للتنس، والبالغ مجموع جوائزها أكثر من ثلاثة ملايين دولار.

وجاء تأهل روبليف على حساب منافسه الفرنسي آرثر كازاوكس، إثر فوزه عليه بمجموعتين من دون رد، وبنتيجة واحدة: (6-4) و(6-4) في المباراة التي جمعتهما اليوم الأربعاء، وذلك في غضون ساعة واحدة و19 دقيقة.

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وسيكون أندريه روبليف (26 عاما) في الدور الثالث للبطولة بانتظار الفائز من اللقاء الذي سيجمع اللاعبين الهولندي بوتيتش فان دي زاندشولب والأمريكي سيباستيان كوردا، في وقت لاحق من اليوم أيضا.

المصدر: RT 

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