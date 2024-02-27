الروسي مدفيديف يطيح بمواطنه شيفتشينكو من بطولة سوق دبي الحرة للتنس (فيديو)

اجتاز الروسي دانييل مدفيديف حاجز الدور الأول لبطولة سوق دبي الحرة، الدوري العالمي 500 للتنس، على حساب مواطنه ألكسندر شيفتشينكو.

ونجح مدفيديف في الفوز على شيفتشينكو، بمجموعتين متتاليتين، بنتيجة: (6-3) و(7-5) في المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء، واستغرقت ساعة واحدة و28 دقيقة.

Daniil Medvedev hits a gorgeous forehand down the line.



He’s literally as far back as possible to return serve.



But slowly gains control over the point.



A quick lesson in defense to offense from Mr. Octopus. 🐙



pic.twitter.com/mkwt0lQmPT — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) February 27, 2024

DIFFERENT GRAVY 🤯



Defending champion @DaniilMedwed with a UNREAL winner on his way to defeating Shevchenko 6-3 7-5!@DDFTennis | #DDFTennispic.twitter.com/hqu5L4p1JP — ATP Tour (@atptour) February 27, 2024

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وسيكون دانييل مدفيديف (28 عاما) في الدور الثاني للبطولة بانتظار الفائز من المواجهة التي تجمع الهندي سوميت ناجال والإيطالي لورينزو سونيغو، مساء اليوم الثلاثاء أيضا.

المصدر: RT