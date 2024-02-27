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الروسي مدفيديف يطيح بمواطنه شيفتشينكو من بطولة سوق دبي الحرة للتنس (فيديو)

الرياضة

الروسي مدفيديف يطيح بمواطنه شيفتشينكو من بطولة سوق دبي الحرة للتنس (فيديو)
Globallookpress /IMAGO/Juergen Hasenkopf
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اجتاز الروسي دانييل مدفيديف حاجز الدور الأول لبطولة سوق دبي الحرة، الدوري العالمي 500 للتنس، على حساب مواطنه ألكسندر شيفتشينكو.

ونجح مدفيديف في الفوز على شيفتشينكو، بمجموعتين متتاليتين، بنتيجة: (6-3) و(7-5) في المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء، واستغرقت ساعة واحدة و28 دقيقة.

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وسيكون دانييل مدفيديف (28 عاما) في الدور الثاني للبطولة بانتظار الفائز من المواجهة التي تجمع الهندي سوميت ناجال والإيطالي لورينزو سونيغو، مساء اليوم الثلاثاء أيضا.

المصدر: RT

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