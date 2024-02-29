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رسميا.. الإعلان عن اسم المدرب الجديد لمنتخب الجزائر

الرياضة

رسميا.. الإعلان عن اسم المدرب الجديد لمنتخب الجزائر
RT @LesVerts
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أعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم رسميا، اليوم الخميس، تعيين المدرب السويسري البوسني فلاديمير بيتكوفيتش، مدربا جديدا لمنتخب "محاربي الصحراء" خلفا لمديره الفني السابق جمال بلماضي.

ونشر الاتحاد الجزائري لكرة القدم، بيانا عبر حسابه على موقع "إكس" قال فيه: إنه توصل إلى اتفاق نهائي مع المدرب البوسني فلاديمير بيتكوفيتش للإشراف على المنتخب الوطني الأول لكرة القدم.

وأشار البيان إلى أن المدرب الجديد للمنتخب، والبالغ من العمر 60 عاما، سيصل يوم الأحد المقبل، إلى الجزائر، وسيعقد مؤتمرا صحفيا يوم الاثنين.

ومن المنتظر أن يستمر عقد المدرب السابق لمنتخب سويسرا حتى عام 2026، وستتمثل أهدافه في بلوغ ربع نهائي كأس أمم إفريقيا 2025 بجانب بلوغ نهائيات بطولة كأس العالم 2026.

المصدر: "@LesVerts" 

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