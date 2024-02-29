رسميا.. الإعلان عن اسم المدرب الجديد لمنتخب الجزائر

أعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم رسميا، اليوم الخميس، تعيين المدرب السويسري البوسني فلاديمير بيتكوفيتش، مدربا جديدا لمنتخب "محاربي الصحراء" خلفا لمديره الفني السابق جمال بلماضي.

ونشر الاتحاد الجزائري لكرة القدم، بيانا عبر حسابه على موقع "إكس" قال فيه: إنه توصل إلى اتفاق نهائي مع المدرب البوسني فلاديمير بيتكوفيتش للإشراف على المنتخب الوطني الأول لكرة القدم.

وأشار البيان إلى أن المدرب الجديد للمنتخب، والبالغ من العمر 60 عاما، سيصل يوم الأحد المقبل، إلى الجزائر، وسيعقد مؤتمرا صحفيا يوم الاثنين.

#بيان

الاتحاد الجزائري لكرة القدم يتوصل إلى اتفاق نهائي مع المدرب البوسني فلاديمير بيتكوفيتش للإشراف على المنتخب الوطني الأول لكرة القدم.

الناخب الوطني الجديد سيحل يوم الأحد المقبل بالجزائر وسينشط ندوة صحفية يوم الاثنين.#Communiqué

La FAF annonce la finalisation de l’accord… pic.twitter.com/c69lgpog1W — Équipe d'Algérie de football (@LesVerts) February 29, 2024

ومن المنتظر أن يستمر عقد المدرب السابق لمنتخب سويسرا حتى عام 2026، وستتمثل أهدافه في بلوغ ربع نهائي كأس أمم إفريقيا 2025 بجانب بلوغ نهائيات بطولة كأس العالم 2026.

المصدر: "@LesVerts"