يحمل 3 جنسيات ويتكلم 5 لغات ويلقب بـ"الدكتور".. من هو مدرب منتخب الجزائر الجديد

كشف الاتحاد الجزائري لكرة القدم في بيان رسمي أصدره اليوم الخميس، عن التوصل إلى اتفاق نهائي مع المدرب البوسني فلاديمير بيتكوفيتش للإشراف على تدريب منتخب "محاربي الصحراء".

وسيتولى فلاديمير بيتكوفيتش مدرب منتخب سويسرا السابق، مهمة تدريب منتخب الجزائر، خلفا لمديره الفني السابق جمال بلماضي، الذي تم فض الشراكة معه على خلفية الخروج المبكر من دور المجموعات لنهائيات بطولة كأس أمم إفريقيا "كوت ديفوار 2023".

وتولى فلاديمير بيتكوفيتش، البالغ من العمر 60 عاما، العديد من الأندية أبرزها لاتسيو الإيطالي وبوردو الفرنسي، لكن لم يسبق له التدريب في قارة إفريقيا.

ويملك المدرب الجديد لمنتخب الجزائر، 3 جنسيات وهي السويسرية والبوسنية والكرواتية، ويتكلم 5 لغات وهي الكرواتية والإنجليزية والإيطالية والألمانية والروسية.

بدأ المدرب فلاديمير بيتكوفيتش الملقب بـ"الدكتور"، مسيرته الكروية كلاعب في يوغسلافيا سابقا، قبل أن يحترف في سويسرا خلال الفترة بين عامي 1987 و1999.

إنجاز تاريخي مع منتخب سويسرا

يجمع المتابعون في سويسرا على أن فلاديمير بيتكوفيتش هو أفضل من درب "الناتي" عبر التاريخ، نظرا للنجاحات الكبيرة التي حققها معه ما بين عامي 2014 و2021.

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وقاد المدرب المولود في ساراييفو منتخب سويسرا لبلوغ الدور ربع النهائي لبطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2020"، والدور ثمن النهائي من نفس البطولة لنسخة عام 2016، بجانب الوصول إلى الدور ثمن النهائي خلال نهائيات بطولتي كأس العالم 2014 و2018.

لقب وحيد

فاز فلاديمير بيتكوفيتش طوال مسيرته التدريبية المتواصلة لفترة 27 عاما بلقب وحيد فقط، وحصل ذلك مع فريق لاتسيو الإيطالي.

وتوج المدرب السويسري بلقب كأس إيطاليا لموسم (2012-2013) على حساب نادي روما، بعد أن تغلب عليه بهدف من دون رد في المباراة النهائية.

مرونة تكتيكية

يمتاز بيتكوفيتش بعدم اعتماده على طريقة لعب وحيدة، حيث يغير الخطط التكتيكية بشكل مستمر من مباراة لأخرى.

المصدر: وسائل إعلام