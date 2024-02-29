بـ"فيديوهات ولغات العالم".. نشر إفادة رونالد بشأن التهمة غير الأخلاقية

أدلى البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد النصر بإفادته أمام لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم، على خلفية أحداث مباراة فريقه أمام الشباب يوم الأحد الماضي.

وأوقفت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي رونالدو، مباراة واحدة، وغرمته 30 ألفا، على خلفية ما بدر منه أثناء مواجهة الشباب، ضمن الجولة الـ 21 من دوري روشن السعودي.

واحتفل رونالدو بفوز فريقه 3-2 على مضيفه الشباب أمام جماهير صاحب الأرض بحركة غير أخلاقية، ليثير التصرف غضب الجماهير التي رددت اسم ليونيل ميسي، الغريم اللدود لقائد البرتغال.

وبث حساب صحيفة الرياضية السعودية مضمون إفادة رونالدو أمس، حيث قال إن حركاته في مباراة الشباب، دليل على القوة والشغف، وغير مقصود بها الإساءة لأي ناد.

ومن ناحيته.. كشف الإعلامي الرياضي عبد العزيز العصيمي، عن كواليس جديدة في "إفادة" رونالدو، أمام لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم.

وأعلن العصيمي عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، عرض كريستيانو مجموعة من الفيديوهات، على لجنة الانضباط والأخلاق، تظهر هذه الحركات، في الدوريات الأوروبية التي لعب بها سابقا، كدليل على براءته وعدم إهانة الجماهير الشبابية.

وتم كتابة "إفادة" كريستيانو رونالدو البالغ 39 سنة، بعدد من اللغات، قبل ترجمتها إلى اللغة العربية، حسب ما نقله العصيمي.

شملت إفادة الاسطورة كرستيانو رونالدو ودفوعاته

مقاطع فيديو سابقة بالدوريات التي شارك فيها.

كما تم كتابة الإفادة بعدد من اللغات قبل الترجمة للعربية.#كرستيانو_رونالدو — عبدالعزيز العصيمي (@a_altamimi11) February 28, 2024

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وكان تصرف رونالدو أثار ضجة كبيرة في السعودية المحافظة، ووصفت حركته بغير الأخلاقية والمشينة. كما أثارت عقوبة إيقافه مباراة واحدة فقط ردود فعل متباينة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وليست المرة الأولى التي يكون فيها رونالدو طرفا في احداث مماثلة، إذ في التاسع من فبراير وبعد خسارة النصر أمام الهلال 0-2، ألقى مشجعو الأخير الذي يدافع عن ألوانه البرازيلي نيمار قميص الفريق على الأرض، فالتقطه البرتغالي ووضعه داخل سرواله ثم عمد إلى رميه نحو المدرجات أثناء عودته إلى غرفة تبديل الملابس.

وفي عدة مناسبات، غادر الملعب غاضبا، كما كانت الحال العام الماضي عندما ركل زجاجة ماء وقام بإيماءات غير أخلاقية بعد الهزيمة أمام الاتحاد.

المصدر: "وسائل إعلام"