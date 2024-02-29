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الأمير "الذهبي" الوليد بن بدر يعلق على عقوبة رونالدو.. ويوجه رسالة "للجنة الانضباط"

الرياضة

الأمير
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علق العضو الذهبي بنادي النصر، الأمير الوليد بن بدر بن سعود، على العقوبة التي أصدرتها لجنة الانضباط بحق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، بسبب حركة مشينة أمام جماهير الشباب.

وقال الأمير في "تدوينة" نشرها عبر حسابه الشخصي على  منصة "إكس": "كما ذكرنا بالتغريدة المرفقة أن النجم العالمي " القدوة" كريستيانو رونالدو آثر أن يكون مثلا وقدوة للاعبي الدوري السعودي بقبوله الإيقاف كي يبتعدوا عن كل ما مِن شأنه إثارة الجماهير!.

بمناسبة مباراة الشـقيقين الهلال والاتحاد غدا وبغض النظر عن مواقفنا مع بعض إعلاميي هذا النادي أو ذاك، إلا أن الجماهير يعني لنا الكثير ولا نقبل الإساءة لهما من أي طرف مهما كان".

فليس بمقبول إطلاقا أن (يُسكت) أحد اللاعبين جماهير الطرف الآخر أو (حتى) جماهير فريقه كون بعضهم يوصل رسائله (المثيرة) لجماهيره الغير الراضية عنه، ولكنها غالية لدينا جميعا!..

وعلى نفس المنوال (سنستاء) جدا لو قام لاعب أيا كان (بالخلط) على جماهير الفريق المنافس أو (حتى) على جماهيره، فقد يكون القصد من هذا الرد (بإثارة) على بعض الجماهير العزيزة علينا!.

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ونحتم بالتأكيد على أن البيئة الصحية المنشودة بالملاعب أساسها الضـرب بيد من حديد على أي لاعب يمثل أي ناد ويتطاول على أي من الجماهير الحاضرة سواء المنافِسة أو (الموالِية) كما حدث مع ((القدوة)) النجم العالمي كريستيانو رونالدو!.

وأهدي للجنة الانضباط والأخلاق بالمرفقات مقطعا للاعب الشباب الذي (أدى) حركة القبضة التي إشتكى ((القدوة)) عليها هي نفسها، حيث أن كل فكر يرى ما بداخل (عقله الباطن) وقد يبني عليها جميع أمور يومه أو أحداثه وللأسف!!!."

ولا يمكن أن نقبل منهم بعد عقوبة ((القدوة)) أن يغضوا الطرف عن حركة (قـد) تكون مثيرة ولها أبعاد (تفهم على أكثر من مقصد) فما نعرفه هو (عدم جواز الكيل بمكيالين لأي جهة قضائية)!".

المصدر: "@Waleed_binBader" 

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