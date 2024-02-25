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رونالدو يغضب الجماهير بحركة "غير أخلاقية" في لقاء النصر والشباب (فيديو)

الرياضة

رونالدو يغضب الجماهير بحركة
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احتفل قائد نادي النصر، كريستيانو رونالدو بطريقة "مستفزة" بهدف سجله زميله أندرسون تاليسكا في شباك الشباب خلال مباراة جمعت الفريقين يوم الأحد لحساب المرحلة الـ21 من الدوري السعودي.

وسجل تاليسكا الهدف الثالث والفوز للنصر (3-2) في الدقيقة 86.

وبعد الهدف توجه رونالدو إلى جمهور الشباب واحتفل أمامهم بحركة غير أخلاقية.

 وأثار احتفال رونالدو غضب جماهير نادي الشباب التي أطقت صافرات وصيحات استهجان ضد النجم البرتغالي.

ولكن رونالدو عاد واستفز جماهير الشباب بعد نهاية المباراة واحتفل مجددا أمامهم بـ"حركة خارجة.

وليست هذه هي المرة الأولى التي يستفز فيها رونالدو مشجعي الفريق المنافس منذ انضمامه للنصر، فقد أثار جدلا واسعا عندما قام بحركة غير أخلاقية لجماهير الهلال قبل أسابيع.

وحينها عقب نهاية مباراة النصر والهلال قام أحد المشجعين برمي "شال" يحمل شعار الهلال على رونالدو في الممر المؤدي لغرفة خلع الملابس.

والتقط رونالدو "الشال" وظهر وهو يوجه "حركة خارجة" إلى جماهير الهلال من خلال وضعه "الشال"  في "سرواله" قبل أن يلقيه  على الأرض.

المصدر: RT

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