رونالدو يغضب الجماهير بحركة "غير أخلاقية" في لقاء النصر والشباب (فيديو)

احتفل قائد نادي النصر، كريستيانو رونالدو بطريقة "مستفزة" بهدف سجله زميله أندرسون تاليسكا في شباك الشباب خلال مباراة جمعت الفريقين يوم الأحد لحساب المرحلة الـ21 من الدوري السعودي.

وسجل تاليسكا الهدف الثالث والفوز للنصر (3-2) في الدقيقة 86.

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رونالدو بعد هدف النصر الثالث 😳😳😳!!! pic.twitter.com/BYjjcU0AFj — أخبار كرة القدم (@OnSideAr) February 25, 2024

وبعد الهدف توجه رونالدو إلى جمهور الشباب واحتفل أمامهم بحركة غير أخلاقية.

" من أمن العقوبة اساء الأدب"

حركة جديده قذرة من رونالدو

.#الشباب_النصر



pic.twitter.com/xXEyNrqXWF — Best one (@bestone1404) February 25, 2024

وأثار احتفال رونالدو غضب جماهير نادي الشباب التي أطقت صافرات وصيحات استهجان ضد النجم البرتغالي.

ولكن رونالدو عاد واستفز جماهير الشباب بعد نهاية المباراة واحتفل مجددا أمامهم بـ"حركة خارجة.

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احتفالية كرستيانو رونالدو امام جماهير الشباب بعد نهاية المباراة 😱😱😱!!!!!!!!!!pic.twitter.com/IWiJmyiDkG — Osama 🇸🇦 (@Siiros2) February 25, 2024

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كريستيانو رونالدو أمام جمهور الشباب بعد نهاية اللقاء



!!!!!!!!!!!!!!!!! pic.twitter.com/3et1DPnYH7 — نواف الآسيوي 🇸🇦 (@football_ll55) February 25, 2024

وليست هذه هي المرة الأولى التي يستفز فيها رونالدو مشجعي الفريق المنافس منذ انضمامه للنصر، فقد أثار جدلا واسعا عندما قام بحركة غير أخلاقية لجماهير الهلال قبل أسابيع.

وحينها عقب نهاية مباراة النصر والهلال قام أحد المشجعين برمي "شال" يحمل شعار الهلال على رونالدو في الممر المؤدي لغرفة خلع الملابس.

والتقط رونالدو "الشال" وظهر وهو يوجه "حركة خارجة" إلى جماهير الهلال من خلال وضعه "الشال" في "سرواله" قبل أن يلقيه على الأرض.

المصدر: RT