رونالدو يغضب الجماهير بحركة "غير أخلاقية" في لقاء النصر والشباب (فيديو)
احتفل قائد نادي النصر، كريستيانو رونالدو بطريقة "مستفزة" بهدف سجله زميله أندرسون تاليسكا في شباك الشباب خلال مباراة جمعت الفريقين يوم الأحد لحساب المرحلة الـ21 من الدوري السعودي.
وسجل تاليسكا الهدف الثالث والفوز للنصر (3-2) في الدقيقة 86.
🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨— أخبار كرة القدم (@OnSideAr) February 25, 2024
رونالدو بعد هدف النصر الثالث 😳😳😳!!! pic.twitter.com/BYjjcU0AFj
وبعد الهدف توجه رونالدو إلى جمهور الشباب واحتفل أمامهم بحركة غير أخلاقية.
" من أمن العقوبة اساء الأدب"— Best one (@bestone1404) February 25, 2024
حركة جديده قذرة من رونالدو
.#الشباب_النصر
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وأثار احتفال رونالدو غضب جماهير نادي الشباب التي أطقت صافرات وصيحات استهجان ضد النجم البرتغالي.
ولكن رونالدو عاد واستفز جماهير الشباب بعد نهاية المباراة واحتفل مجددا أمامهم بـ"حركة خارجة.
🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨— Osama 🇸🇦 (@Siiros2) February 25, 2024
احتفالية كرستيانو رونالدو امام جماهير الشباب بعد نهاية المباراة 😱😱😱!!!!!!!!!!pic.twitter.com/IWiJmyiDkG
🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨— نواف الآسيوي 🇸🇦 (@football_ll55) February 25, 2024
كريستيانو رونالدو أمام جمهور الشباب بعد نهاية اللقاء
!!!!!!!!!!!!!!!!! pic.twitter.com/3et1DPnYH7
وليست هذه هي المرة الأولى التي يستفز فيها رونالدو مشجعي الفريق المنافس منذ انضمامه للنصر، فقد أثار جدلا واسعا عندما قام بحركة غير أخلاقية لجماهير الهلال قبل أسابيع.
وحينها عقب نهاية مباراة النصر والهلال قام أحد المشجعين برمي "شال" يحمل شعار الهلال على رونالدو في الممر المؤدي لغرفة خلع الملابس.
والتقط رونالدو "الشال" وظهر وهو يوجه "حركة خارجة" إلى جماهير الهلال من خلال وضعه "الشال" في "سرواله" قبل أن يلقيه على الأرض.
المصدر: RT