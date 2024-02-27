برشلونة يجرد ألفيس "المدان بالاغتصاب" من مكانته الأسطورية

جرد برشلونة داني ألفيس أسطورة النادي الكتالوني السابق من مكانته وذلك بعد إدانته بتهمة الاعتداء الجنسي حيث حكمت المحكمة بمعاقبته بالسجن لمدة 4,5 أعوام، إلى جانب تغريمه ماليا.

وحسب ما ذكرته صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن إدارة نادي برشلونة قررت إزالة داني ألفيس من قائمة الأساطير الخاصة بالنادي الكتالوني بعد صدور القرار النهائي في القضية.

وتضم قائمة أساطير برشلونة 102 لاعبا من الذين سبق لهم ارتداء قميص النادي الكتالوني، منذ تأسيسه في 29 نوفمبر 1899، ويأتي على رأسهم مؤسس الكيان جوان جامبر.

كما تضم القائمة أيضا كلا من جوردي ألبا وسيرجيو بوسكيتس وجيرارد بيكيه وهم آخر المنضمين حديثا للقائمة.

AFP

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وكشفت الصحيفة الإسبانية، إن قرار إزالة اسم داني ألفيس من قائمة أساطير برشلونة تم اتخاذه منذ فترة طويلة، إلا أنه بمجرد صدور الحكم ضد النجم البرازيلي بشكل رسمي وفعل النادي الكتالوني هذا القرار بصفة رسمية.

في 22 فبراير الجاري، حكمت المحكمة في برشلونة على ألفيس بالسجن 4.5 سنوات، كما عليه تعويض الضحية بمبلغ مالي قيمته 150 ألف يورو، جاء ذلك بعد اعتقال الشرطة الإسبانية لداني ألفيس يوم 20 يناير 2023، بتهمة الاعتداء على شابة في ملهى ليلي بمدينة برشلونة.

ويعد البرازيلي داني ألفيس ثاني أكثر لاعب في تاريخ كرة القدم تحقيقا للألقاب، برصيد 43 بطولة، ويأتي خلف النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي فض الشراكة معه بعدما حقق لقبا مع فريقه الجديد إنتر ميامي الأمريكي، وأصبح رصيده 4 بطولة.

وفاز ألفيس مع برشلونة ببطولة إسبانيا 6 مرات، وكأس البلاد وكأس السوبر ثلاث مرات، وفاز بدوري أبطال أوروبا، وفاز بكأس السوبر الأوروبي، كما فاز مع الفريق الكاتالوني بكأس العالم للأندية ثلاث مرات.

المصدر: "وكالات+RT"