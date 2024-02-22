القضاء يصدر حكمه على أحد أكثر لاعبي كرة القدم تتويجا في التاريخ بتهمة الاعتداء الجنسي

أصدرت المحكمة العليا في كتالونيا الخميس قرارا بإدانة لاعب كرة القدم البرازيلي السابق داني ألفيس بتهمة الاعتداء الجنسي على امرأة في ملهى ليلي ببرشلونة عام 2022 وقضت بحبسه 4,5 سنة.

واستدعت محكمة برشلونة لاعب البارسا الأسبق، ألفيس، للمثول أمامها اليوم الخميس لإبلاغه بالحكم في قضية الاعتداء الجنسي المتهم بها والتي يحاكم فيها منذ أسبوعين.

كما أن عليه تعويض الضحية بمبلغ مالي قيمته 150 ألف يورو، بالإضافة إلى ذلك، تم فرض أمر تقييدي عليه لمدة 9 سنوات و5 سنوات من الإفراج تحت الإشراف.

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ووفقا لمصادر قضائية، قررت الدائرة رقم "21" بمحكمة برشلونة استدعاء ألفيس في تمام الـ10:30 من صباح الخميس، وبهذا تم اقتياده في سيارة شرطية من سجن بريانس -المحبوس به احتياطيا منذ أكثر من عام- إلى مقر المحكمة.

وطالبت النيابة الخاصة، التي رفعتها المحامية إستر غارسيا دفاعا عن الضحية، بأقصى عقوبة منصوص عليها في هذا النوع من القضايا وهي السجن 12 عاما.

ويعد البرازيلي داني ألفيس ثاني أكثر لاعب في تاريخ كرة القدم تحقيقا للألقاب، برصيد 43 بطولة، ويأتي خلف النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي فض الشراكة معه بعدما حقق لقبا مع فريقه الجديد إنتر ميامي الأمريكي، وأصبح رصيده 4 بطولة.

المصدر: RT