ديبالا يتألق ويقود روما للفوز على تورينو

انتزع نادي روما فوزا صعبا من ضيفه تورينو (3-2) في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الاثنين، وذلك ضمن منافسات الجولة 26 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

ويدين فريق العاصمة روما بالفضل في انتصاره لنجمه الأرجنتيني باولو ديبالا، الذي أحرز أهداف "الذئاب" الثلاثة "هاتريك" في الدقائق (42 من ضربة جزاء، 57، 69)

في حين سجل المهاجم الكولومبي دوفان زاباتا الهدف الأول للضيوف في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للشوط الأول، بينما جاء الثاني بـ"نيران صديقة" سجله الهولندي ديان هويسين مدافع "الذئاب" خطأ في مرماه، قبل دقيقتين من الوقت الأصلي للمباراة التي جرت على ملعب "الأولمبيكو" بالعاصمة روما.

وحقق نادي روما بذلك انتصاره الثاني على التوالي، ليرفع رصيده إلى 44 نقطة، ويحتل المركز السادس في جدول ترتيب الدوري "الكالتشيو".

في المقابل، تعرض فريق تورينو للهزيمة الثانية على التوالي، ويشغل المركز العاشر على سلم ترتيب الدوري، برصيد 36 نقطة.

المصدر: RT