حقيقة فبركة فيديو احتفالية رونالدو "الخادشة" بالذكاء الصناعي

كشف الإعلامي الرياضي وليد الفراج حقيقة فبركة فيديو الاحتفالية المسيئة من كريستيانو رونالدو، قائد النصر السعودي، تجاه جمهور الشباب، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء الأحد.

واحتفل قائد نادي النصر، رونالدو بطريقة "مشينة" بهدف سجله زميله أندرسون تاليسكا في شباك الشباب خلال مباراة جمعت الفريقين يوم الأحد لحساب المرحلة الـ21 من الدوري السعودي، حيث توجه البرتغالي إلى جمهور الشباب واحتفل أمامهم بحركة "غير أخلاقية".

ورغم دفاع النصراوية وإصرارهم أن الفيديو مفبرك بالذكاء الصناعي، إلا أن لجنة الانضباط والأخلاق فتحت تحقيقا في الحادثة وستدرسها جيدا عبر مقاطع الفيديو المتوفرة.

وأفادت صحيفة الشرق الأوسط نقلا عن مصادر في اللجنة أن القرار المرتقب لن يتأخر وسيصدر خلال اليومين القادمين، خاصة في ظل حالة الغضب المسيطرة على السعوديين مما حدث.

وقال وليد الفراج، في تصريحات تلفزيونية: "النصر فاز على الشباب (3-2) وأنقذ النصر موقعه والتنافسية في الدوري في ظل الفارق مع الهلال، والمباراة شهدت الكثير من الأحداث الحقيقة، وكل شيء كان يسير بشكل طبيعي إلا مع انتشار مجموعة من اللقطات بهواتف المشاهدين في الملعب تظهر احتفالية رونالدو والتي كانت موجهة تجاه مدرج الشباب".

عن لقطة رونالدو #وليد_الفراج: لو قلنا مُفبركة لكنها 3D 🫣.. تجاهل ذلك سيزيد الشكوك بعدالة المنافسة .. الموضوع ما يترقع 👀 واللقطة موجودة في عربات النقل.. لسنا في دوري ترفيهي مثل الأمريكي.#أكشن_مع_وليد#النصر_الشباب



يعرض الآن مجانا على شاهدhttps://t.co/KpoJzztcYFpic.twitter.com/Fc7epvzD0H — أكشن مع وليد (@ActionMa3Waleed) February 25, 2024

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وأضاف: "نحن في مرحلة فاصلة وممكن أرتدي قبعة المشجع وأقول إنها لقطة مفبركة أو تم فبركتها بالذكاء الاصطناعي، ونستغفل أنفسنا والمشاهدين وتصير العواطف الرياضية تتجاوز المبادئ والقيم وسمعة المسابقة، وتأثير تجاوز مثل هذه الأفعال على كل لاعبي الدوري السعودي والجمهور".

وتابع: "عادة لجنة الانضباط التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم لا تتخذ العقوبات بناء على لقطات مرئية ولكن تتخذها بناء على الناقل الرسمي، ولكن ثمة بعض الأمور التي يجب أن ترصدها مثلما حدث أمام الشباب وهو ليس فيديو واحدا أو اثنين أو ثلاثة، أصبحنا الآن في مفترق طرق، هل نريد للدوري أن يكون ضمن أفضل 5 دوريات في العالم أم أنه دوري فيه ناس فئة أولى وثانية وثالثة".

وأوضح: "من الممكن تجاوز الأمر وننسى، ولكن تعالوا نحسب مع بعض السلبيات التي ستحدث، أبرزها فقد المسابقة مصداقيتها أمام الرأي العام، وتعزز من عشاق المؤامرة بأن هناك أندية تحصل على أفضلية، وحتى لجنة الانضباط ستكون في زاوية متعبة، حتى لو تم استخدام مواد قانونية ضد إصدار عقوبة، ومن السهل جدًّا الوصول للحقيقة من قبل رابطة أندية دوري روشن وطلب اللقطات من عربات الناقل الرسمي اللقطات الحقيقة قبل محوها وأن يتأكدوا هل تم فبركتها بالذكاء الاصطناعي أو لا".

واستطرد وليد الفراج: "رونالدو مكسب للدوري السعودي وأحدث طفرة في التسويق وشكل إضافة للنصر والمسابقة بالطبع، ولكن وصلنا للحظة حقيقة أن اللاعب يجب أن يعلم أين يتواجد، فهو لا يلعب في غواتيمالا أو الدوري الأمريكي الترفيهي الذي يتواجد به ميسي، هو يلعب في دوري تم الإنفاق عليه مبالغ ضخمة وهو مشروع كبير، وبما فعله أمس وضع كل الأجهزة الرقابية في دوري روشن أمام مفترق طرق".

المصدر: "وسائل إعلام"