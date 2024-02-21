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ما سر سفر مبابي إلى برشلونة وسط أنباء انتقاله إلى ريال مدريد؟ (فيديو)

الرياضة

ما سر سفر مبابي إلى برشلونة وسط أنباء انتقاله إلى ريال مدريد؟ (فيديو)
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أثار تواجد نجم باريس سان جيرمان الدولي الفرنسي كيليان مبابي في مدينة برشلونة أمس الثلاثاء، جدلا واسعا وذلك في ظل ارتباطه بالانتقال لريال مدريد.

وحسب قناة "GOL" الإسبانية، فقد التقط عدد من مشجعي "البارسا"، ممن يرتدون قميص النادي الكتالوني، صورا تذكارية مع النجم الفرنسي لحظة وصوله إلى مدينة برشلونة.

وأوضحت القناة التي نشرت فيديو لمبابي في مطار برشلونة، أن النجم الفرنسي "كان في إجارة قصيرة في برشلونة حيث قضى بضعة أيام في المدينة".

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وحسب المقطع المصور، فقد سئل مبابي عن أنباء انتقاله إلى ريال مدريد، لكنه لم يرد وتوجه إلى داخل المطار.

وتصدر مبابي في الأيام القليلة الماضية عناوين الصحف والمواقع الرياضية العالمية، بعدما كشفت تقارير صحفية مختلفة، أن المهاجم الفرنسي أبلغ مسؤولي باريس سان جيرمان بأنه يعتزم الرحيل عن النادي بمجرد انتهاء عقده في يوليو المقبل.

وذكرت صحفية "ماركا" الإسبانية، أن مبابي وقع بالفعل عقود انضمامه لريال مدريد في صفقة انتقال حر، وسينضم للفريق الملكي في يوليو المقبل.

المصدر:"El Golazo de Gol"

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