مبابي يرفض ارتداء القميص رقم 9 مع ريال مدريد ويبلغ النادي برقمه المفضل

رفض المهاجم الفرنسي كيليان مبابي الذي يتوقع أن ينضم بشكل رسمي لريال مدريد في يونيو المقبل، ارتداء القميص رقم 9 مع النادي الملكي والذي كان يحمله مواطنه كريم بنزيما.

وذكرت تقارير عديدة، أن مبابي سينضم للريال مع نهاية عقده مع باريس سان جيرمان في يونيو المقبل، وأن المهاجم الفرنسي وقع بالفعل عقود انتقاله إلى النادي الملكي.

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ووفقا لشبكة "ديفنسا سنترال" الإسبانية، فلم يعد هناك شك بأن مستقبل مبابي سيكون في ريال مدريد، بدءا من الصيف المقبل.

وأشارت إلى أن ممثلي مبابي وريال مدريد ناقشوا كل تفاصيل صفقة النجم الفرنسي بدقة فائقة لتجنب أي صدام.

وكشفت الشبكة الإسبانية، أن فايزة العماري، والدة ووكيلة أعمال مبابي، أبلغت رئيس ريال مدريد، فلورنتينو بيريز، بأن نجلها لا يعجبه القميص رقم 9، ولا يريد ارتداءه مع "الميرينغي".

وذكرت الشبكة أن مبابي سيرتدي القميص رقم 10 الذي يحمله حاليا الكرواتي لوكا مودريتش المرجح رحيله عن النادي الملكي في الصيف المقبل.

وكان بنزيما يرتدي القميص رقم 9 في ريال مدريد، وظل الرقم متاحا عقب رحيله في الصيف الماضي إلى اتحاد جدة السعودي.

يذكر أن مبابي يرتدي القميص رقم 7 مع باريس سان جيرمان و10 مع منتخب فرنسا.

المصدر: وكالات