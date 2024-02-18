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قرار غريب باحتساب هدف الهلال السعودي..  خبير تحكيمي يوضح الحالة! (فيديو)

الرياضة

قرار غريب باحتساب هدف الهلال السعودي..  خبير تحكيمي يوضح الحالة! (فيديو)
@ssc_sports
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علق الخبير التحكيمي، عمر المهنا، على قرار احتساب هدف الهلال الأول في مرمى ضيفه الرائد (3-1) في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الأحد، ضمن الجولة 20 لدوري "روشن" السعودي للمحترفين.

وفاجأ الصربي ألكسندر ميتروفيتش مهاجم فريق الهلال، الضيوف بهدف مبكر سجله بعد مرور ثلاث دقائق فقط من انطلاق صفارة البداية.

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ولكن قرار احتساب الهدف أثار الكثير من الجدل حول صحته، فقد جاء بعد أن توغل زميله سالم الدوسري من الجهة اليسرى إلى داخل منطقة الجزاء، ويصطدم بحارس مرمى نادي الرائد، الذي سقط على الأرض نتيجة ذلك، وارتدت منه الكرة، وتابعها المهاجم الصربي في الشباك.

وبحسب ما أكده عمر المهنا الخبير التحكيمي لصحيفة "الشرق الأوسط" السعودية، فإن هدف ميتروفيتش ليس صحيحا لوجود خطأ على سالم الدوسري.

وأوضح المهنا: "سالم الدوسري اصطدم بحارس المرمى، وكان يجب على الحكم احتساب مخالفة".

المصدر: وسائل إعلام 

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