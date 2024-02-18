ميتروفيتش يشدد الخناق على رونالدو (فيديو)

قاد المهاجم الصربي ألكسندر ميتروفيتش فريقه الهلال للفوز على ضيفه الرائد (3-1) في اللقاء الذي جمعهما اليوم الأحد، ضمن الجولة 20 من دوري "روشن" السعودي لكرة القدم للمحترفين.

وأحرز ألكسندر ميتروفيتش هدفين متتاليين لأصحاب الأرض "الزعيم"، في الدقيقتين (3، 29 من ركلة جزاء) من عمر المباراة التي جرت على ملعب "المملكة أرينا".

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ورفع المهاجم الصربي رصيده إلى 19 هدفا، ويحتل المركز الثاني في جدول ترتيب هدافي الموسم الحالي للدوري، مقلصا الفارق إلى هدفين فقط بينه وبين المتصدر، النجم البرتغالي، قائد النصر.

بينما رفع نادي الهلال رصيده إلى 56 نقطة، وابتعد في صدارة الدوري السعودي، بفارق سبع نقاط عن وصيفه النصر.

في المقابل، يشغل نادي الرائد المركز الرابع عشر على سلم ترتيب الدوري برصيد 19 نقطة.

المصدر: RT