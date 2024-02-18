ريال مدريد يقع في كمين رايو فاليكانو.. ويخسر جهود قائده (فيديو)

سقط فريق ريال مدريد في فخ التعادل أمام مضيفه "المتواضع" رايو فاليكانو (1-1) في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ25 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

فاجأ الفريق الملكي مضيفه رايو فاليكانو بهدف سريع سجله المهاجم خوسيلو بعد مرور ثلاث دقائق فقط من انطلاق صفارة البداية.

ورد المهاجم راؤول دي طوماس بهدف التعادل لأصحاب الأرض من ضربة جزاء عند الدقيقة 27 من زمن الشوط الأول للقاء.

إقرأ المزيد

إقرأ المزيد

وتلقى ريال مدريد ضربة موجعة في الوقت الضائع للمواجهة بطرد قائده المدافع داني كارفاخال، خاصة وأن الفريق الملكي سيواجه فريق إشبيلية يوم الأحد المقبل، على ملعب "سانتياغو برنابيو" وهو يعاني أصلا من غيابات ومشاكل في خط الدفاع.

واكتفى فريق ريال مدريد بنقطة وحيدة بعد هذا التعادل، رفع بها رصيده إلى 62 نقطة، في صدارة الدوري "لا ليغا".

بينما رفع رصيد نادي رايو فاليكانو رصيده إلى 25 نقطة، ويحتل المركز السابع عشر على سلم الترتيب، حتى الآن.

المصدر: RT