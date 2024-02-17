ترقب وانتظار.. موعد إعلان ريال مدريد عن صفقة مبابي

أكدت شبكة "ESPN" العالمية، أن الفرنسي كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان لكرة القدم، قرر الرحيل عن فريقه في الصيف المقبل، للانضمام إلى ريال مدريد مجانا.

وينتهي عقد مبابي مع فريق العاصمة الفرنسية هذا الصيف، وأبلغ المهاجم الفرنسي إدارة ناديه بأنه سيرحل مجانا في الصيف المقبل.

وارتبط اسم اللاعب البالغ من العمر 25 عاما، بالانتقال إلى نادي ريال مدريد الإسباني.

وأكدت "ESPN"، أنه من المقرر أن يعلن الفرنسي عن قراره بالانضمام إلى ريال مدريد في الأسبوع المقبل.

بينما أشارت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، إلى أن ريال مدريد لن يعلن عن صفقة مبابي حتى نهاية الموسم الحالي.

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وأوضحت الصحيفة "أن موقف ريال مدريد واضح للغاية بشأن هذا الأمر، حيث أن الإدارة لا تريد أن تتسبب الصفقة أو أي شيء آخر في التأثير على فريق المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي".

كما أشارت إلى أن مبابي يرفض أيضا الإعلان عن أي شيء أثناء مشاركة باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا، خشية أن يلتقي الفريق الباريسي مع ريال مدريد في البطولة الأوروبية هذا الموسم.

يذكر أن كليان مبابي انضم إلى صفوف باريس سان جيرمان، قادما من موناكو في أغسطس 2017.

المصدر: وكالات