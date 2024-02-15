مفاجأة أم سخرية!؟.. مبابي يظهر بقميص فريق إسباني بعد إعلان الرحيل رسميا (صورة)

نشر نادي خيتافي الإسباني، صورة عبر حسابه الرسمي على موقع "إكس"، صورة للفرنسي كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان، بقميص الفريق الإسباني.

وأبلغ مبابي إدارة ناديه بالرحيل مجانا عقب نهاية الموسم الجاري، ورفض جميع محاولات تجديد عقده الذي ينتهي في يونيو.

وارتبط اسم المهاجم الفرنسي بالعديد من الأندية، وفي مقدمتها فريق ريال مدريد الإسباني.

ولكن فريق خيتافي، استغل إعلان مبابي الرحيل عن فريقه باريس سان جيرمان، ونشر عبر حسابه الرسمي "إكس"، صورة للمهاجم الفرنسي بقميصه، وكتب جملة "Tic.tac"، في إشارة لقرب الإعلان عن الصفقة بشكل ساخر.

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وكانت تقارير صحفية أشارت إلى أن ريال مدريد بصدد الاتفاق مع مبابي حول التعاقد معه الصيف المقبل.

وحتى هذه اللحظة، لم يتم الكشف عن وجهة مبابي النهائية، لكن يبدو أن ريال مدريد هو الأقرب بحسب العديد من المصادر.

المصدر: "twitter/getafecfen"