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خبير سوق الانتقالات.. مبابي يبلغ ناصر الخليفي بالرحيل

الرياضة

خبير سوق الانتقالات.. مبابي يبلغ ناصر الخليفي بالرحيل
AFP /FRANCK FIFE
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أبلغ الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان لكرة القدم، القطري ناصر الخليفي، رئيس النادي الفرنسي، بالرحيل عن "حديقة الأمراء"، بنهاية الموسم الجاري.

وقال الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، خبير سوق انتقالات اللاعبين، عبر حسابه الشخصي على موقع "إكس" إن: "مبابي أبلغ رئيس النادي، ناصر الخليفي، برحيله مجانا بنهاية الموسم الحالي".

وأضاف "لم يتم الاتفاق على بنود الرحيل بشكل كامل، لكنه سيرحل في الصيف المقبل".

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وينتهي عقد كيليان مبابي مع الفريق الباريسي في 30 يونيو المقبل، وسط تكهنات بإمكانية انتقال اللاعب بالمجان إلى ريال مدريد في صيف 2024.

وحاول باريس سان جيرمان، على مدار الأشهر الماضية، إقناع مبابي بالتجديد مقابل امتيازات مالية ضخمة، لكن اللاعب الفرنسي صمد أمام العروض المغرية، وقرر الرحيل بالمجان في الصيف المقبل.

المصدر: وسائل إعلان 

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