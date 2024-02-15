خبير سوق الانتقالات.. مبابي يبلغ ناصر الخليفي بالرحيل

أبلغ الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان لكرة القدم، القطري ناصر الخليفي، رئيس النادي الفرنسي، بالرحيل عن "حديقة الأمراء"، بنهاية الموسم الجاري.

وقال الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، خبير سوق انتقالات اللاعبين، عبر حسابه الشخصي على موقع "إكس" إن: "مبابي أبلغ رئيس النادي، ناصر الخليفي، برحيله مجانا بنهاية الموسم الحالي".

وأضاف "لم يتم الاتفاق على بنود الرحيل بشكل كامل، لكنه سيرحل في الصيف المقبل".

🚨🚨 BREAKING: Kylian Mbappé has now informed PSG president Nasser Al Khelaifi that he will LEAVE the club as free agent.



The terms of the departure are yet to be fully agreed but he will LEAVE Paris in the summer — Kylian has yet to fulfil his commitments to the club. pic.twitter.com/bD0ji3CTyA — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 15, 2024

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وينتهي عقد كيليان مبابي مع الفريق الباريسي في 30 يونيو المقبل، وسط تكهنات بإمكانية انتقال اللاعب بالمجان إلى ريال مدريد في صيف 2024.

وحاول باريس سان جيرمان، على مدار الأشهر الماضية، إقناع مبابي بالتجديد مقابل امتيازات مالية ضخمة، لكن اللاعب الفرنسي صمد أمام العروض المغرية، وقرر الرحيل بالمجان في الصيف المقبل.

المصدر: وسائل إعلان