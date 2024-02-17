برشلونة يهزم سيلتا فيغو بهدف قاتل (فيديو)

انتزع فريق برشلونة فوزا ثمينا من مضيفه سيلتا فيغو (2-1) في الوقت القاتل من عمر المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ25 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

ويدين الفريق الكتالوني بالفضل في انتصاره لمهاجمه البولندي روبرت ليفاندوفسكي، الذي أحرز هدفيه في الدقيقتين (45، 90 من ركلة جزاء).

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برشلونة يتقدم على سيلتا فيغو



هدف جميل من ليفاندوسكي

pic.twitter.com/ktpifz7Fr6 — عمرو (@bt3) February 17, 2024

برشلونة ينتصر على سيلتا فيغو في آخر دقيقة



هدف عن طريق ليفاندوسكي مجددًا من ضربة جزاء

pic.twitter.com/3Pv9bKi7CO — عمرو (@bt3) February 17, 2024

بينما سجل المهاجم الإسباني اياغو اسباس هدف أصحاب الأرض الوحيد عند الدقيقة 47 من زمن اللقاء.

ورفع فريق برشلونة رصيده بعد هذا الفوز إلى 54 نقطة، ويحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري "لا ليغا".

بينما توقف رصيد نادي سيلتا فيغو عند 20 نقطة، ويحتل المركز السابع عشر على سلم الترتيب.

المصدر: RT