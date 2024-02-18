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المقاتل الروسي كوبيلوف يخسر بحركة "الخنق".. فيديو

الرياضة

المقاتل الروسي كوبيلوف يخسر بحركة
AFP /SEAN M. HAFFEY
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خسر المقاتل الروسي رومان كوبيلوف على يد متحديه الأمريكي أنتوني هيرنانديز في النزال الذي جمعهما صباح اليوم الأحد، ضمن بطولة اتحاد (UFC 298) للفنون القتالية المختلطة (MMA).

وتمكن المقاتل الأمريكي من الفوز على متحديه الروسي بالإخضاع بحركة "الخنق" من الخلف في الجولة للنزال، الذي جرى في مدينة أناهايم بولاية كاليفورنيا الأمريكية.

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وتعرض رومان كوبيلوف، البالغ من العمر 31 عاما، بذلك للهزيمة الأولى بعد أربعة انتصارات متتالية، والثالثة خلال مسيرته الاحترافية حتى الآن، مقابل 12 انتصارا.

في المقابل، حقق أنتوني هيرنانديز، والبالغ من العمر 30 عاما، انتصاره الخامس على التوالي والثاني عشر خلال مسيرته الاحترافية حتى الآن، مقابل هزيمتين وتعادل واحد.

المصدر: RT 

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