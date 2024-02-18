 
مباشر

شاهد.. توبوريا يعمق جراح فولكانوفسكي بضربة قاضية قوية

الرياضة

شاهد.. توبوريا يعمق جراح فولكانوفسكي بضربة قاضية قوية
AFP /SEAN M. HAFFEY
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/x030

تعرض الأسترالي أليكس فولكانوفسكي لهزيمة ساحقة على يد الإسباني إيليا توبوريا في النزال الذي جمعهما صباح اليوم الأحد، ضمن بطولة اتحاد (UFC 298) للفنون القتالية المختلطة (MMA).

وأسقط المقاتل الإسباني منافسه فولكانوفسكي بالضربة القاضية في الجولة الثانية من النزال الذي أقيم في مدينة أناهايم بولاية كاليفورنيا الأمريكية.

إقرأ المزيد
حرمان البطل الروسي رشيد سعد اللايف من المشاركة في بطولة أوروبا للمصارعة
حرمان البطل الروسي رشيد سعد اللايف من المشاركة في بطولة أوروبا للمصارعة
إقرأ المزيد
بعد مطالبته بهدم المسجد الأقصى.. مقاتل روسي يرد على رئيس الأرجنتين
بعد مطالبته بهدم المسجد الأقصى.. مقاتل روسي يرد على رئيس الأرجنتين

وحصل إيليا توبوريا، الجورجي الأصل، والبالغ من العمر 27 عاما، على حزام (UFC) لبطل العالم للفنون القتالية المختلطة (MMA)، لوزن الريشة، محققا انتصاره الخامس عشر خلال مسيرته الاحترافية حتى الآن، من دون أن يتعرض لأي هزيمة.

في المقابل، تجرع أليكس فولكانوفسكي، البالغ من العمر 35 عاما، للهزيمة الثانية على التوالي والرابعة خلال مسيرته الاحترافية حتى الآن، مقابل 26 انتصارا.

المصدر: RT 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا