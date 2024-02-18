شاهد.. توبوريا يعمق جراح فولكانوفسكي بضربة قاضية قوية

تعرض الأسترالي أليكس فولكانوفسكي لهزيمة ساحقة على يد الإسباني إيليا توبوريا في النزال الذي جمعهما صباح اليوم الأحد، ضمن بطولة اتحاد (UFC 298) للفنون القتالية المختلطة (MMA).

وأسقط المقاتل الإسباني منافسه فولكانوفسكي بالضربة القاضية في الجولة الثانية من النزال الذي أقيم في مدينة أناهايم بولاية كاليفورنيا الأمريكية.

Que locura acaba de hacer Topuria 🤯 pic.twitter.com/amu8U1UILq — Misho Amoli (@MishoAmoli) February 18, 2024

"Trust yourself. Work tirelessly. Have faith and anything is possible."@TopuriaIlia shares his first thoughts after becoming the NEW featherweight champion #UFC298pic.twitter.com/ybicFRtsMT — UFC (@ufc) February 18, 2024

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وحصل إيليا توبوريا، الجورجي الأصل، والبالغ من العمر 27 عاما، على حزام (UFC) لبطل العالم للفنون القتالية المختلطة (MMA)، لوزن الريشة، محققا انتصاره الخامس عشر خلال مسيرته الاحترافية حتى الآن، من دون أن يتعرض لأي هزيمة.

في المقابل، تجرع أليكس فولكانوفسكي، البالغ من العمر 35 عاما، للهزيمة الثانية على التوالي والرابعة خلال مسيرته الاحترافية حتى الآن، مقابل 26 انتصارا.

المصدر: RT