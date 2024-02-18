شاهد.. المقاتل ويتيكر يهزم كوستا في نزال "كسر العظام"

فاز المقاتل الأسترالي روبرت ويتيكر على متحديه البرازيلي باولو كوستا في النزال الذي جمعهما صباح اليوم الأحد، ضمن بطولة اتحاد (UFC 298) للفنون القتالية المختلطة (MMA).

وكاد كوستا أن يهزم ويتيكر في نهائية الجولة الأولى عندما قام بالدوران وتوجيه ضربة قوية بقدمه إلى الرأس، فقد المقاتل الأسترالي توازنه، ولكن الحظ حالفه بانتهاء الوقت، ليلتقط "الكنغر" أنفاسه في الجولتين التاليتين ويتفوق على المقاتل البرازيلي بالنقاط بإجماع قرار الحكام، بواقع (30-27، 29-28، 29-28) في نزال مثير، جرى في مدينة أناهايم بولاية كاليفورنيا الأمريكية.

BACK AND BETTER THAN EVER 😮‍💨@RobWhittakerMMA takes home the UD in our #UFC298 co-main event! pic.twitter.com/S41tTqNWQv — UFC (@ufc) February 18, 2024

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وحقق روبرت ويتيكر، والبالغ من العمر 33 عاما، بذلك انتصاره الخامس والعشرين خلال مسيرته الاحترافية حتى الآن، مقابل 7 هزائم.

بينما مني باولو كوستا، البالغ من العمر 32 عاما، بالهزيمة الثالثة خلال مسيرته الاحترافية حتى الآن، مقابل 14 انتصارا.

المصدر: RT