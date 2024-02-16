حرمان البطل الروسي رشيد سعد اللايف من المشاركة في بطولة أوروبا للمصارعة

أعلن رئيس الاتحاد الروسي للمصارعة، ميخائيل مامياشفيلي، غياب البطل الأولمبي، عبد الرشيد سعد اللايف، عن بطولة أوروبا، المقامة حاليا في العاصمة الرومانية بوخارست.

ونقلت وكالة "ريا نوفوستي" عن مامياشفيلي، قوله: "من الصعب تحديد السبب. سنلتقي بالمصارع في المستقبل القريب ونناقش كل شيء. أعربت دائرة الحدود، كما أوضح الضباط لعبد الرشيد لمدة ساعتين، عن شكها في صحة التأشيرة. والحقيقة هي أنه حصل عليها في إسبانيا وتوجه إلى بوخارست من برشلونة. علما أنه غادر المطار في إسبانيا، وعاد، واستقل الطائرة من دون أي مشاكل وتوجه إلى رومانيا".

وبدوره، كتب عبد الرشيد سعد اللايف، بطل العالم خمس مرات والأولمبي مرتين في المصارعة الحرة، عبر التواصل الاجتماعي: "للأسف، البطولة الأوروبية الحالية ستقام من دون مشاركتي.. لقد كنت متحمسا، وفي أتم التركيز والجاهزية للمشاركة.. ولكن على الحدود منعت من الدخول إلى رومانيا، لم تعجبهم تأشيرتي. موقف غريب إلى حد ما. في إسبانيا، من حيث سافرت إلى بوخارست، لم تكن هناك أي مشكلة بالنسبة لي".

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يذكر أن رشيد سعد اللايف (27 عاما) تعرض لهزيمة مثيرة في بطولة العالم في بلغراد، في سبتمبر الماضي، حيث فشل في إكمال النزال في الدور نصف النهائي لفئة وزن ما دون 97 كجم ، أمام مواطنه أحمد تاج الدينوف، الذي يحمل الجنسية البحرينية أيضا.

وأصبح عبد الرشيد سعد اللايف البالغ من العمر 27 عامًا بطلا أولمبيا في عامي 2016 و2021، حيث فاز بالميدالية الذهبية في فئتي الوزن حتى 86 وحتى 97 كجم على التوالي.

المصدر: وسائل إعلام روسية