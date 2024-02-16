مصارعة أوكرانية تجهش بالبكاء بعد خسارتها أمام نظيرتها الروسية في البطولة الأوروبية

أفادت وكالة "ريا نوفوستي" بأن الروسية ميلانا داداشيفا هزمت الأوكرانية أوكسانا ليفاتش في البطولة الأوروبية للمصارعة الرومانية.

وحصلت داداشيفا على الميدالية البرونزية في فئة وزن 50 كيلوغراما في البطولة التي أقيمت بالعاصمة الرومانية بوخارست، بعد فوزها بالنزال بنتيجة 17-15.

وانفجرت الأوكرانية ليفاك بطلة أوروبا عام 2019 بالبكاء عقب الهزيمة.

ورفضت المصارعتان أداء المصافحة التقليدية بعد النزال.

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وحصلت على الميدالية الذهبية للبطولة، الأذربيجانية ماريا ستادنيك بعد أن هزمت التركية إيفين دميرهان.

أما الميدالية الفضية عادت للبلغارية ميغلينا سيليشكا.

وفي وقت سابق، رفض الأوكراني ألكسندر جروشين التقاط صور مع الفائزين ببطولة المصارعة الأوروبية بعد أن حصل على المركز الثاني، وحصل الروسي أنور اللهياروف على الميدالية البرونزية.

المصدر: "ريا نوفوستي"