أزارينكا تتجاهل حركة "غريبة" من منافستها بعد المباراة في قطر (فيديو)

أثارت لاعبة التنس اللاتفية يلينا أوستابينكو ضجة مرة أخرى بعد رفضها مصافحة البيلاروسية فيكتوريا أزارينكا عقب خسارتها في دور الـ16 من بطولة قطر المفتوحة بالدوحة.

وعاد الخلاف بين أزارينكا وأوستابينكا إلى الظهور من جديد في مشهد غريب بعد فوز البيلاروسية أزارينكا بمجموعتين متتاليتين، لتتغلب عليها بواقع 6-0 و6-3.

والتقى الثنائي عند الشبكة حيث اختارت أوستابينكو أن تمد مضربها بدلا من يدها لمصافحة أزارينكا.

بالمقابل تجاهلت أزارينكا نا قامت به أوستابينكو وصافحت بدلا من ذلك يد حكم الكرسي، ثم لوحت للجمهور.

Restez pour la "poignée de main" entre Jelena Ostapenko et Victoria Azarenka. 💀👇pic.twitter.com/WMb1opGsZ8 — Univers Tennis 🎾 (@UniversTennis) February 14, 2024

وغالبا ما كان الجدل يحيط بمواجهات أزارينكا وأوستابينكو، إذ أثارت اللاعبة اللاتفية مؤخرا غضب مشجعي التنس بعد أن انتقدت حكم الكرسي بسبب "إفساد مباراتها" خلال مواجهتهما في بطولة بريزبان الدولية 2024.

بعد ذلك، لفتت المباراة بينهما في بطولة أستراليا المفتوحة الانتباه أيضا عندما وصفت أزارينكا المصنفة 11 عالميا التحديات المتكررة التي تواجهها بأنها "كوميدية" وذلك عقب خسارتها في الجولة الثالثة من البطولة الأسترالية.

وتلقت أوستابينكو رسائل غضب من مشجعي التنس، بوصف تصرفها "غير احترافي" و"قلة احترام".

She’s totally unprofessional and devoid of respect — Patrick (@Patrick356RS) February 14, 2024

ولم يكن بوسع أسطورة التنس الأسترالية ريناي ستابس إلا أن تضحك عبر وسائل التواصل الاجتماعي بسبب "عدم المصافحة" التي باتت "تقليدية".

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ومن المقرر أن تتنافس فيكتوريا أزارينكا أمام البولندية إيغا شفيونتيك المصنفة الأولى عالميا للحصول على مكان في الدور قبل النهائي لبطولة قطر المفتوحة.

بدورها حققت شفيونتيك فوزا على الروسية إيكاترينا ألكساندروفا 6-1 و6-4 لتحجز مكانها في الدور ربع النهائي من بطولة اتحاد لاعبات التنس المحترفات ذات الألف نقطة.

المصدر: RT