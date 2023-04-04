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بالفيديو.. لاعبة تنس أوكرانية ترفض مصافحة منافستها الروسية

الرياضة

بالفيديو.. لاعبة تنس أوكرانية ترفض مصافحة منافستها الروسية
Legion-Media
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رفضت لاعبة التنس الأوكرانية أنجلينا كالينينا مصافحة نظيرتها الروسية آنا كالينسكايا بعد نهاية مواجهتهما ضمن منافسات بطولة اتحاد لاعبات التنس المحترفات في تشارلستون الأمريكية.

وفازت لاعبة التنس الروسية على كالينينا بمجموعتين في المباراة التي استمرت نحو ساعتين وانتهت بواقع 7: 6 (8: 6)، 6: 4.

عقب نهاية المباراة، ذهبت كالينسكايا إلى الشبكة للمصافحة التقليدية، لكن اللاعبة الأوكرانية ذهبت على الفور لجمع أغراضها.

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وتبلغ قيمة جائزة البطولة ذات الـ500 نقطة، والتي أقيمت في تشارلستون 780 ألف دولار، وستواجه كالينسكايا في الدور القادم الفرنسية أليز كورنيه.

وفي وقت سابق، رفضت الأوكرانية مارتا كوستيوك، مصافحة لاعبات من روسيا وبيلاروس "فارفارا غراتشيفا وأناستازيا بوتابوفا" ومشاركة الصور بعد المباراة، وأوضحت قرارها بحقيقة أن المنافستين رفضتا إدانة سلطات دولهم.

وسمح اتحاد التنس النسائي WTA للاعبات من روسيا وبيلاروس بالمنافسة في البطولات الدولية للتنس تحت أعلام محايدة.

المصدر: championat

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