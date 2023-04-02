الروسي مدفيديف يفوز بلقب بطولة ميامي الأمريكية

حصل الروسي دانييل مدفيديف على لقب بطولة ميامي الأمريكية للتنس، للأساتذة "الماسترز" ذات 1000 نقطة، والبالغ مجموع جوائزها 8 ملايين و800 ألف دولار.

وجاء تتويج دانييل مدفيديف على حساب الإيطالي جانيك سينر، إثر فوزه عليه بمجموعتين من دون رد، بواقع: (7-5) و(6-3) في المباراة النهائية التي جرت بينهما مساء اليوم الأحد، واستغرقت ساعة واحدة و33 دقيقة.

وتوج دانييل مدفيديف (27 عاما) لأول مرة في تاريخه بلقب بطولة ميامي، وهو اللقب الرابع له خلال الموسم الحالي، والتاسع عشر خلال مسيرته الاحترافية حتى الآن.

المصدر: RT