النجمة التشيكية بترا كفيتوفا ملكة لميامي الأمريكية

توجت النجمة التشيكية، بترا كفيتوفا، بلقب بطولة ميامي الأمريكية للتنس، للأساتذة "الماسترز" ذات 1000 نقطة، والبالغ مجموع جوائزها 8 ملايين و800 ألف دولار.

وجاء تتويج بترا كفيتوفا المصنفة الـ12 عالميا، على حساب الكازاخستانية يلينا ريباكينا المصنفة سابعة، إثر فوزها عليها بمجموعتين من دون رد، تفاصيلهما كالتالي: (7-6) و(6-3) في المباراة النهائية التي جرت بينهما مساء يوم السبت.

وحققت النجمة بترا كفيتوفا (33 عاما) لقبها التاسع ضمن سلسلة بطولات "الماسترز" ذات الألف نقطة، واللقب الثلاثين في مسيرتها الاحترافية حتى الآن.

بينما خسرت يلينا ريباكينا (23 عاما) لأول مرة بعد 13 انتصارا متتاليا، وأخفقت في الفوز باللقب الثاني لها على التوالي، بعد تتويجها بلقب إنديان ويلز الأمريكية مؤخرا، وبالتالي أن تصبح خامس لاعبة في التاريخ، تتوج بلقبي إنديان ويلز وميامي خلال موسم واحد.

المصدر: RT