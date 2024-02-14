بايرن ميونخ يسقط أمام "نسور" لاتسيو

تعرض فريق بايرن ميونخ لهزيمة مفاجئة أمام مضيفه لاتسيو (0-1) في المباراة التي جمعتهما مساء يوم الأربعاء، في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

ويدين أصحاب الأرض بالفضل الأكبر في انتصار "النسور" للمهاجم شيرو إيموبيلي الذي أحرز هدف الفوز الوحيد من ركلة جزاء، عند الدقيقة 69 من عمر المباراة التي جمعتهما على ملعب الأوليمبيكو بالعاصمة الإيطالية روما.

وتسبب الفرنسي دايوت أوباميكانو، مدافع الفريق البافاري، باحتساب ركلة الجزاء وتعرض على إثرها للطرد.

إقرأ المزيد

إقرأ المزيد

وصعب فريق بايرن ميونخ من مهمته في بلوغ الدور ربع النهائي لدوري الأبطال، بعد هذه الخسارة، ويجب عليه الفوز بفارق هدف في لقاء الإياب، الذي سيقام على أرضه يوم الثلاثاء 5 مارس 2024، على ملعب " أليانز أرينا - Allianz Arena" بمدينة ميونخ.

المصدر: RT