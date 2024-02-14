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باريس سان جيرمان يفوز على ريال سوسييداد في دوري الأبطال

الرياضة

باريس سان جيرمان يفوز على ريال سوسييداد في دوري الأبطال
AFP /Miguel MEDINA
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تغلب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي على ضيفه ريال سوسييداد الإسباني (2-0) في اللقاء الذي جمعهما مساء يوم الأربعاء، في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم "التشامبيونز ليغ".

وسجل ثنائية الفريق الباريسي كل من المهاجمين، كيليان مبابي، وبرادلي باركولا، في الدقيقتين (58، 70) على الترتيب، من زمن اللقاء الذي جرى على ملعب "بارك دي برانس - Parc des Princes".

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واقترب فريق باريس سان جيرمان من الصعود إلى الدور ربع النهائي لدوري الأبطال، ولكن مهمته لن تكون سهلة في لقاء الإياب، خاصة وأنه سيقام على أرض خصمه ريال سوسييداد يوم الثلاثاء 5 مارس 2024، على ملعب "أنويتا - Estadio Anoeta" بمدينة سان سيباستيان الإسبانية.

المصدر: RT 

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