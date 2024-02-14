مبابي يعادل رقم محمد صلاح في دوري الأبطال

حقق الفرنسي كيليان مبابي مهاجم فريق باريس سان جيرمان، رقمين مميزين خلال مباراة فريقه أمام ضيفه ريال سوسييداد الإسباني (2-0) مساء يوم الأربعاء، في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.

وأحرز مبابي الهدف الأول لفريقه في الدقيقة 58 من زمن اللقاء الذي جرى على ملعب "بارك دي برانس - Parc des Princes".

ورفع المهاجم الفرنسي رصيده إلى 4 أهداف في الموسم الحالي لدوري الأبطال "التشامبيونز ليغ"، والـ44 في مسيرته حتى الآن ضمن البطولة، سجلها خلال 68 مباراة بقميص سان جيرمان وفريقه السابق موناكو.

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وأفادت شبكة "سكواكا" للإحصائيات، أن مبابي تساوى مع الثنائي محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، والإيفواري المعتزل ديديه دروغبا برصيد 44 هدفا لكل منهم في دوري أبطال أوروبا.

ويسبق هذا الثلاثي 13 لاعبا آخر في لائحة هدافي دوري الأبطال، بحسب الشبكة، يتقدم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو برصيد 140 هدفا.

بينما أشارت شبكة "أوبتا" للإحصائيات، إلى أن كيليان مبابي بات أول لاعب يسجل هدفا واحدا على الأقل في 10 مباريات متتالية بملعب فريقه ضمن البطولة القارية المرموقة.

المصدر: وكالات