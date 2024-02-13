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مانشستر سيتي يضع قدما في دور الثمانية الكبار لدوري الأبطال.

الرياضة

مانشستر سيتي يضع قدما في دور الثمانية الكبار لدوري الأبطال.
AFP /JONATHAN NACKSTRAND
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وضع فريق مانشستر سيتي الإنجليزي قدما له في الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم "التشامبيونز ليغ"، عقب فوزه على ضيفه كوبنهاغن الدنماركي (3-1) مساء يوم الثلاثاء.

ووقع على ثلاثية الفريق الإنجليزي كل من، البلجيكي كيفين دي بروين، والبرتغالي برناردو سيلفا، والإنجليزي فيل فودين، في الدقائق (10، 45، 90) على الترتيب.

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بينما سجل المهاجم الدنماركي ماغنوس ماتسون هدف أصحاب الأرض الوحيد، عند الدقيقة 34 من زمن الشوط الأول للقاء الذي جرى على ملعب "باركن ستاديون - Parken Stadion" بالعاصمة كوبنهاغن.

وأصبح فريق مانشستر سيتي حامل اللقب، بعد هذا الفوز، قاب قوسين أو ادنى من بلوغ الدور ثمن النهائي لدوري الأبطال، خاصة وأن لقاء الإياب سيقام على أرضه وبين جماهيره، يوم الأربعاء 6 مارس 2024، على ملعب "الاتحاد" في مدينة مانشستر.

المصدر: RT 

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