خبير تحكيمي يعلق على هدف لايبزيغ "الملغي" في مرمى ريال مدريد (فيديو)

أثارت حالة تحكيمية الكثير من الجدل خلال مباراة فريق ريال مدريد ومضيفه نادي لايبزيغ الألماني (1-0) التي جمتعهما مساء أمس الثلاثاء، في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وسجل بنيامين سيسكو لاعب نادي لايبزيغ هدفا مبكرا لفريقه في مرمى ريال مدريد، بعد مرور دقيقتين فقط من انطلاق صفارة بداية المباراة، على ملعب ريد بول أرينا، ولكن حكم الساحة الدولي البوسني، عرفان بيليتو، ألغاه بداعي التسلل، في قرار أثار الكثير من الجدل.

Ese empujón es lo que hace que esté muy bien anulado el gol de Leipzig, además de estar en posición adelantada influye en la jugada al empujar a Lunin, por muy leve que sea el empujón.



Bien anulado. 👏🏻 pic.twitter.com/rcW1P0xUOI — MT (@MadridTotal_) February 14, 2024

Offside Goal from RB Leipzig



RB Leipzig vs Real Madrid #UCL#RBLRMApic.twitter.com/XjKpv0h041 — AnyFoot (@AnyFoot_) February 13, 2024

يرى الألماني توني كروس، لاعب فريق ريال مدريد، بأن هدف نادي لايبزيغ في مرمى فريقه، كان صحيحا.

وقال كروس في تصريحات لبرنامج "برايم فيديو" الألماني: "الهدف صحيح في رأيي.. أعتقد أنه (الحكم) أطلق صافرته بداعي التسلل، لأن لاعب لايبزيغ اعترض طريق حارس المرمى لونين".

وأضاف: "لكن حارس المرمى لم يكن بإمكانه الوصول إلى الكرة، لهذا السبب، نعم، كان لا بد من احتساب الهدف".

❗️ ¡Hasta Kroos cree que fue gol del Leipzig!



💬 "Yo lo veo igual. El portero nunca llega al balón, así que era gol y debería haber sido concedido"



El gol anulado al Leipzig sigue dando que hablar ⤵️https://t.co/20P1vdGokLpic.twitter.com/MQXCrNL6hH — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) February 14, 2024

❌ "NADIE en EUROPA os da la RAZÓN HOY, lo ha visto el MUNDO ENTERO".



😡 "Es OTRA AYUDA al REAL MADRID".#JotaJordi 'EXPLOTA' como pocas veces con el gol anulado al Leipzig #ChiringuitoPolémica. pic.twitter.com/tboF8yWYjL — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) February 13, 2024

بينما اعتبر الخبير التحكيم السوري جمال الشريف، أن قرار الحكم كان صحيحا، بقوله: "لعبت الكرة إلى داخل منطقة المرمى من ركلة ركنية، وقبل أن تصل تراجع لاعب لايبزيغ بنجامين هنريش بظهره إلى الخلف نحو الأوكراني أندريه لونين حارس مرمى ريال مدريد، للحد من حركته، وبالتالي محاولة تعطيله للوصول إلى الكرة المرفوعة، فحدث تلاحم سببه اللاعب المتراجع إلى الخلف".

وأضاف الخبير التحكيمي: "تم قطع الكرة من لاعب ريال مدريد إلى خارج منطقة الجزاء، وفي لحظة إعادتها إلى داخلها برفعها مجددا، كان هنريش في موقع تسلل خلف آخر ثاني مدافع وهو رودريغو وخلف الحارس لونين، وقد كان ملاصقا له تماما من الخلف، لكن الكرة ذهبت إلى سيسكو الذي حول الكرة برأسه إلى المرمى الخالي".

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وأردف جمال الشريف: "رفع الحكم المساعد رايته مشيرا لوجود حالة تسلل، فتم التوقف قبل استئناف اللعب، بانتظار التأكد من الحالة من غرفة الفيديو، ليتم تأكيد قرار الحكم المساعد بوجود لاعب لايبزيغ في حالة تسلل وتداخله مع الحارس، رغم أنه لا يقطع خط الرؤية عن لونين مع الكرة، على اعتبار أنه كان في الخلف، كما أنه لم يحاول لعب الكرة، لكنه قام بتصرف واضح أثر على قدرة الحارس على لعب الكرة أو إبعادها أو المنافسة عليها، لهذا السبب فهو متداخل مع الحارس، رغم أنه لم يرتكب مخالفة، لذلك تم إلغاء الهدف، وكان القرار صحيحا".

وتابع جمال الشريف: "في حالات التداخل مع المنافس كان الحكم يعود إلى تقنية الفيديو لمراجعة القرار بنفسه ويتخذ الموقف الصحيح، لكن حاليا أصبحت التعليمات الجديدة تشير إلى كون التداخل إذا كان واضحا، فلا حاجة للحكم أن يذهب للتدقيق بنفسه والاعتماد على قرار غرفة الفيديو، إذن قرار صحيح بإلغاء الهدف لوجود حالة تسلل لتداخل هنريش مع حارس المرمى لونين".

المصدر: "alaraby.co.uk"