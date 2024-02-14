بيلينغهام في ورطة بسبب تقرير "خبير الشفاه".. ماذا قال الإنجليزي؟

قررت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم رسميا، اليوم الأربعاء، تحويل شكوى نادي خيتافي ضد اللاعب الإنجليزي جود بيلينغهام، نجم فريق ريال مدريد، إلى لجنة المنافسة.

وتنص شكوى نادي خيتافي على أن بيلينغهام وصف مواطنه ماسون غرينوود بأنه "مغتصب"، وهو الأمر الذي التقطته عدسات الكاميرات، بينما يرى البعض أن الكلمة التي صدرت عن لاعب ريال مدريد كانت "قمامة".

وأشارت صحيفة "ميرور" البريطانية، إلى أنه قد يتم إيقاف جود بيلينغهام لأربع مباريات إذا ثبت أنه أساء إلى ميسون غرينوود.

Jude Bellingham could be handed a four-game ban if he is found to have abused Mason Greenwoodhttps://t.co/1yz2gjsvRgpic.twitter.com/jcXe3z9kmF — Mirror Football (@MirrorFootball) February 14, 2024

وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "تم إعداد تقرير عبر خبير لقراءة الشفاه، وأصبح الآن على طاولة لجنة المنافسة، التي ستقرر ما إذا كانت هناك عقوبة ضد بيلينغهام أم لا".

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وأكدت أن رابطة الدوري الإسباني لن تفصح عن أي شيء بشأن نتيجة التقرير، لكنها أبلغت لجنة المنافسات بكل حيثياته، وتركت الأمر لها لاتخاذ قرار.

وأوضحت الصحيفة، أنه إذا تم اعتماد الاحتمال الأول، فإن بيلينغهام سيكون وقتها قد ألمح للاعب خيتافي بملف سابق له علاقة بقضايا عنف جنسي اتهم فيها غرينوود، لكن تمت تبرئته منها.

وأسفرت هذه القضايا عن رحيل غرينوود عن صفوف فريق مانشستر يونايتد.

المصدر: وكالات