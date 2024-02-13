الأهلي أم الزمالك؟.. تركي آل الشيخ يعلن عن مفاجآت واسم الفريق الذي يتمنى له الفوز بكأس مصر

أعرب رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، تركي آل الشيخ، عن تمنياته بفوز نادي الأهلي على غريمه التقليدي الزمالك، في نهائي كأس مصر لكرة القدم للموسم (2022-2023) في السعودية.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم، قد أعلن عن استضافة العاصمة السعودية الرياض للمباراة النهائية لكأس مصر بين الغريمين التقليديين الأهلي "المارد الأحمر" والزمالك "الفارس الأبيض"، في 8 مارس المقبل.

وقال تركي آل الشيخ لقناة "MBC مصر" عن المباراة: "سيكون البث على أعلى جودة، تكلمنا مع مخرج كأس العالم، أكبر استديو ممكن يحصل، سيكون هناك مفاجآت، وفعاليات مصرية قبلها".

عمرو أديب : أنا عاوز الزمالك يكسب.. والمستشار تركي آل الشيخ: وأنا عاوز الأهلي يكسب… مفاجآت ضخمة في سوبر الأهلي والزمالك بالسعودية



يعرض الآن مجاناً على شاهدhttps://t.co/MmxYG3fmqk#الحكاية#MBCMASRpic.twitter.com/8fzTNsbkvI — MBC مصر (@mbcmasr) February 12, 2024

إقرأ المزيد

إقرأ المزيد

وأوضح رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية أن الحضور الجماهيري سيكون "شبه مخصص لأخواننا المصريين، سوف يكون يوما تاريخيا، كأسا مختلفا، يليق بمصر واسم مصر".

وكشف تركي آل الشيخ عن أمنتيه بفوز نادي الأهلي على منافسه الزمالك.

يذكر أن نادي الأهلي هو الأكثر فوزا بلقب بطل كأس مصر برصيد 38 لقبا، متقدما بفارق 10 ألقاب على وصيفه الزمالك.

المصدر: وسائل إعلام