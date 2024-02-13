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الأهلي أم الزمالك؟.. تركي آل الشيخ يعلن عن مفاجآت واسم الفريق الذي يتمنى له الفوز بكأس مصر

الرياضة

الأهلي أم الزمالك؟.. تركي آل الشيخ يعلن عن مفاجآت واسم الفريق الذي يتمنى له الفوز بكأس مصر
@mbcmasr
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أعرب رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، تركي آل الشيخ، عن تمنياته بفوز نادي الأهلي على غريمه التقليدي الزمالك، في نهائي كأس مصر لكرة القدم للموسم (2022-2023) في السعودية.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم، قد أعلن عن استضافة العاصمة السعودية الرياض للمباراة النهائية لكأس مصر بين الغريمين التقليديين الأهلي "المارد الأحمر" والزمالك "الفارس الأبيض"، في 8 مارس المقبل.

وقال تركي آل الشيخ لقناة "MBC مصر" عن المباراة: "سيكون البث على أعلى جودة، تكلمنا مع مخرج كأس العالم، أكبر استديو ممكن يحصل، سيكون هناك مفاجآت، وفعاليات مصرية قبلها".

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وأوضح رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية أن الحضور الجماهيري سيكون "شبه مخصص لأخواننا المصريين، سوف يكون يوما تاريخيا، كأسا مختلفا، يليق بمصر واسم مصر".

وكشف تركي آل الشيخ عن أمنتيه بفوز نادي الأهلي على منافسه الزمالك.

يذكر أن نادي الأهلي هو الأكثر فوزا بلقب بطل كأس مصر برصيد 38 لقبا، متقدما بفارق 10 ألقاب على وصيفه الزمالك.

المصدر: وسائل إعلام 

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