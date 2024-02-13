رغم العقوبات القاسية بحق "المتمردين" على منتخب السعودية.. النصر يتحرك لاستعادة العقيدي

أكد الخبير القانوني خالد البابطين، رئيس لجنة الانضباط السابق، وجود خطوات سريعة يمكن لإدارة نادي النصر القيام بها، من أجل تعطيل تنفيذ العقوبة الموقعة على حارسه نواف العقيدي.

وتم إيقاف الحارس نواف العقيدي لمدة 5 أشهر وتغريمه 300 ألف ريال، على خلفية أزمة الاستبعاد من معسكر الأخضر، تحت قيادة المدرب الإيطالي روبرتو مانشيني، إلى جانب خمسة لاعبين آخرين، وهم: سلطان الغنام ومحمد مران وعلي هزازي وسلمان الفرج وخالد الغنام.

وأكد البابطين، في تصريحات نقلتها صحيفة "الرياضية" السعودية، على أحقية النصر طلب التدابير الوقتية العاجلة، وإيقاف عقوبة نواف العقيدي ومحمد خليل مران من أجل خوض مباراة دوري أبطال آسيا.

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ويأتي الاستئناف على قرارات لجنة الاحتراف أمام مركز التحكيم الرياضي السعودي كخطوة فاصلة، لحسم ملف عقوبة الثنائي.

وكان الاتحاد السعودي لكرة القدم قد أعلن عقوبات بحق 6 من لاعبي المنتخب، بعد أزمتهم الأخيرة مع مانشيني، حيث برر الأخير استبعاد السداسي من قائمة الأخضر لخوض نهائيات بطولة كأس آسيا لكرة القدم "قطر 2023"، برغبتهم في الخروج من المعسكر.

ونفى اللاعبون ما قاله مانشيني، ليفتح الاتحاد السعودي لكرة القدم تحقيقا في الأمر، ويصدر قراره.

المصدر: وسائل إعلام