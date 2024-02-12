تركي آل الشيخ يكشف مكان وزمان نهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك

كشف رئيس هيئة الترفيه في السعودية المستشار، تركي آل الشيخ، عن إقامة نهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك يوم 8 مارس 2024، على ملعب "الأول بارك" بالعاصمة السعودية الرياض.

وكتب تركي آل الشيخ عبر حسابه الشخصي على منصة التواصل الاجتماعي "إكس"، أن: "نهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك، وبرعاية موسم الرياض بالشراكة مع الاتحاد السعودي يوم 8 مارس في استاد الأول بارك".

The final of the Egyptian Cup between Al Ahly and Zamalek which is sponsored by Riyadh Season will take place on March 8th at Alawwal Park in Riyadh ⚽🇸🇦#BigTime#RiyadhSeason#برنامج_جودة_الحياةpic.twitter.com/b7vyBfQAS6 — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) February 12, 2024

وبدوره، أصدر الاتحاد المصري لكرة القدم، بيانا كشف من خلاله تفاصيل الاتفاق مع الجانب السعودي من أجل إقامة "الديربي" المصري، بالعاصمة الرياض.

وجاء في البيان: "يعلن كل من الاتحاد المصري لكرة القدم والاتحاد السعودي لكرة القدم والشركة المتحدة للرياضة تلبية دعوة المملكة العربية السعودية الشقيقة لاستضافة مباراة نهائي كأس مصر للموسم الرياضي (2022-2023) بين فريقي الأهلي والزمالك والتي سوف تقام بمدينة الرياض يوم 8 مارس 2024 كواحدة من أهم الفعاليات الرياضية الموسم الرياض

وقد أكد جمال علام - رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم أن هذه الخطوة تأتي دعما لأواصر العلاقات بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية واستجابة لمطلب الجماهير المصرية المقيمة بالمملكة من ناحية.

ومن ناحية أخرى مشاركة الجماهير السعودية الشقيقة هذا الحدث الكروي الهام.

ومن جانبه أوضح رئيس مجلس الاتحاد السعودي لكرة القدم الأستاذ ياسر المسحل - يأتي ذلك بتوطيد العلاقة بين البلدين الشقيقين وأن استقطاب الأحداث الرياضية الكبرى مثل كاس مصر ورعاية الكاس من قبل موسم الرياض يمثل فرصة استثنائية وانعكاسا لطبيعة التعاون المثمر.

كما أكد المهندس سيف الوزيري - نائب رئيس شركة المتحدة للرياضة أن كأس مصر وهو أقدم مسابقة كروية في مصر والمنطقة العربية والقارة الإفريقية وأن أهميته تأتي ليس فقط من عراقته ولكن أيضا من كونه يحمل اسم الدولة - كأس مصر.

ومن هنا جاء دور هذه البطولة لتقام خارج الحدود المصرية شأنها شأن كثير من البطولات العالمية التي أقيمت خارج حدودها لتلبية مطالب جماهيرية وتحقيقاً، الإيرادات تجارية استثنائية تعود بالنفع على الاتحادات والأندية وأن تكون جزءا من الفعاليات الكبرى بالمملكة العربية السعودية الشقيقة.

وتعد هذه المرة الأولى في تاريخ مسابقة كأس مصر أن يقام النهائي خارج الملاعب المصرية.

يذكر أن نادي الأهلي بلغ المباراة النهائية لكأس مصر لكرة القدم، بعد الفوز على فريق إنبي بثلاثة أهداف من دون رد.

بينما جاء تأهل الزمالك على حساب نادي بيراميدز، بفوزه عليه بركلات الترجيح (4-3)، بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي للمباراة بالتعادل الإيجابي بثلاثة أهداف لكل منهما.

المصدر: "@EFA"