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الإمارات.. الروسية كاساتكينا تخسر بطولة "مبادلة أبوظبي للتنس".. فيديو

الرياضة

الإمارات.. الروسية كاساتكينا تخسر بطولة
AFP /RYAN LIM
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خسرت اللاعبة الروسية داريا كاساتكينا في نهائي بطولة "مبادلة أبوظبي للتنس" (500 نقطة)، على يد منافستها الكازاخستانية يلينا ريباكينا، المصنفة الأولى في البطولة.

وتمكنت يلينا ريباكينا من الفوز على كاساتكينا بمجموعتين متتاليتين، بواقع: (6-1) و(6-4) في المباراة النهائية التي جمعتهما أمس الأحد، واستغرقت ساعة واحدة و12 دقيقة فقط.

وأحرزت يلينا ريباكينا، بطلة ويمبلدون عام 2022، اللقب السابع خلال مسيرتها الاحترافية حتى الآن، والثاني في الموسم الحالي، بعد فوزها بلقب دورة بريزبين الأسترالية.

يذكر أن داريا كاساتكينا (26 عاما) خسرت المباراة الثالثة أمام اللاعبة الكازاخستانية، المصنفة خامسة عالميا، مقابل فوزين في المواجهات المباشرة بينهما حتى الآن.

المصدر: RT 

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