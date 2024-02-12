الإمارات.. الروسية كاساتكينا تخسر بطولة "مبادلة أبوظبي للتنس".. فيديو

خسرت اللاعبة الروسية داريا كاساتكينا في نهائي بطولة "مبادلة أبوظبي للتنس" (500 نقطة)، على يد منافستها الكازاخستانية يلينا ريباكينا، المصنفة الأولى في البطولة.

وتمكنت يلينا ريباكينا من الفوز على كاساتكينا بمجموعتين متتاليتين، بواقع: (6-1) و(6-4) في المباراة النهائية التي جمعتهما أمس الأحد، واستغرقت ساعة واحدة و12 دقيقة فقط.

Another trophy for the cabinet 🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆



Top seed Elena Rybakina collects her second title of the season!#MubadalaAbuDhabiOpenpic.twitter.com/5TcAzMre6B — wta (@WTA) February 11, 2024

Brisbane WTA 500 ✅

Abu Dhabi WTA 500 ✅



Make that 11 match wins from 13 for Elena Rybakina in 2024 🔥#MubadalaAbuDhabiOpenpic.twitter.com/9dLWa7nT13 — wta (@WTA) February 11, 2024

وأحرزت يلينا ريباكينا، بطلة ويمبلدون عام 2022، اللقب السابع خلال مسيرتها الاحترافية حتى الآن، والثاني في الموسم الحالي، بعد فوزها بلقب دورة بريزبين الأسترالية.

A few words from the champ 🎤



Elena Rybakina 🏆 #MubadalaAbuDhabiOpenpic.twitter.com/r4mZCTgQZW — wta (@WTA) February 11, 2024

يذكر أن داريا كاساتكينا (26 عاما) خسرت المباراة الثالثة أمام اللاعبة الكازاخستانية، المصنفة خامسة عالميا، مقابل فوزين في المواجهات المباشرة بينهما حتى الآن.

المصدر: RT