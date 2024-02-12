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الروسي روبليف بطلا لدورة "UTS" الاستعراضية للتنس.. فيديو

الرياضة

الروسي روبليف بطلا لدورة
Legion-Media /Paul Zimmer
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توج الروسي أندريه روبليف بلقب بطل دورة "UTS" الاستعراضية للتنس، التي جرت في العاصمة النرويجية أوسلو.

وجاء تتويج روبليف، المصنف الخامس عالميا، على حساب اللاعب الأسترالي أليكس دي مينور، المصنف 11 عالميا، إثر فوزه عليه، بنتيجة: (14-16) و (17-10) و(16-13) و(20-14).

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وأحرز أندريه روبليف (26 عاما) اللقب الثاني له من سلسلة البطولات الاستعراضية "UTS"، بعد الأول في فرانكفورت عام 2023، وحصل على جائزة مالية بلغت 421.8 ألف دولار.

المصدر: RT 

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