الروسي روبليف بطلا لدورة "UTS" الاستعراضية للتنس.. فيديو
توج الروسي أندريه روبليف بلقب بطل دورة "UTS" الاستعراضية للتنس، التي جرت في العاصمة النرويجية أوسلو.
وجاء تتويج روبليف، المصنف الخامس عالميا، على حساب اللاعب الأسترالي أليكس دي مينور، المصنف 11 عالميا، إثر فوزه عليه، بنتيجة: (14-16) و (17-10) و(16-13) و(20-14).
😳 Totally insane rally between De Minaur and Rublev during #UTSOslo Final 🇳🇴— UTS Tour - Oslo (Feb09-11) (@uts_tour_) February 11, 2024
Court view - As if you were there. pic.twitter.com/5xx7UG8U8n
KING OF UTS! 👑 @AndreyRublev97#UTSOslo 🇳🇴 #UTSTourpic.twitter.com/iPcSH4HVzS— UTS Tour - Oslo (Feb09-11) (@uts_tour_) February 11, 2024
وأحرز أندريه روبليف (26 عاما) اللقب الثاني له من سلسلة البطولات الاستعراضية "UTS"، بعد الأول في فرانكفورت عام 2023، وحصل على جائزة مالية بلغت 421.8 ألف دولار.
المصدر: RT